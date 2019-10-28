Войти
28.10.2019
Военное обозрение

СМИ: Москва и Анкара близки с подписанию соглашения на поставку Су-35

674
0
+3

Россия и Турция близки с заключению соглашения на поставку турецким Военно-воздушным силам российских истребителей Су-35. Как сообщает газета Daily Sabah со ссылкой на собственные источники, речь идет о партии в 36 самолетов.

Источник изображения: topwar.ru

По данным турецкого проправительственного издания Daily Sabah, Москва и Анкара уже в ближайшее время могут подписать контракт на поставку Турции 36 российских истребителей поколения 4+ Су-35, переговоры близки к завершению. Также сообщается, что стороны могут заключить договор о производстве некоторых компонентов российского самолета на турецких предприятиях, как одно из условий поставки российских истребителей.

На данный момент никаких официальных заявлений с обоих сторон нет, однако, еще несколько дней назад глава ФСВТС (Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству) Дмитрий Шугаев говорил о проводимых Турцией и Россией консультациях о вероятных поставках российских истребителей Су-35 и Су-57 турецким ВВС. При этом он высказал мнение, что до конкретных переговоров на эту тему еще далеко.

16 октября этого года президент Турции, выступая в Баку, заявил, что у Турции имеются альтернативные варианты поставок истребителей, если США полностью лишат Анкару истребителей пятого поколения F-35.

Ранее Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Турция ведет предварительные переговоры с Россией по возможным поставкам истребителя пятого поколения Су-57 и Су-35. Он не исключил возможность приобретения российских истребителей для турецких ВВС. Эрдоган вместе с Путиным посетил Международный авиасалон МАКС-2019 в подмосковном Жуковском, где уделил большое внимание этим истребителям.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Россия
США
Турция
Продукция
F-35
ПАК ФА
Су-35
Компании
ФСВТС РФ
Персоны
Путин Владимир
Шугаев Дмитрий
Эрдоган Реджеп
Проекты
Истребитель 5 поколения
МАКС-20XX
Похожие новости
19.09.2019
Глава ФСВТС на авиашоу в Турции заявил о преимуществах Су-35 перед иностранными аналогами
09.09.2019
Cу-57 или F-35: какое оружие нужно Турции?
06.09.2019
После проявленного Эрдоганом интереса к покупке Су-35 и Су-57 начались первые консультации, но до контрактов еще не дошло - глава ФСВТС России
29.08.2019
"Важные переговоры": Россия и Турция обсуждают поставку истребителей
29.08.2019
Россия и Турция приступили к обсуждению поставок Анкаре Су-35 и Су-57
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 28.10 20:47
  • 27
Птица низкого полета. Почему американский конкурент Ту-160 вышел "сырым"
  • 28.10 20:38
  • 0
"История не щадит двоечников". Доказательства в 1939 году.
  • 28.10 20:14
  • 33
В США готовят суперпушку с дальностью стрельбы в 1800 км
  • 28.10 19:55
  • 11
"Заберем Калининград": НАТО моделирует войну с Россией
  • 28.10 18:57
  • 4
Под Донецком на позициях ВСУ опять взорвался миномёт "Молот"
  • 28.10 18:30
  • 31
Минобороны получило последний из шести законтрактованных дивизионов ЗРК "Тор-М2"
  • 28.10 16:32
  • 1
Источник: для модуля МКС "Наука" изготовят новые топливные баки вместо засоренных стружкой
  • 28.10 16:25
  • 1
От "Ласточки" до лампочки
  • 28.10 16:18
  • 3
Российскую "Ангару" достроят только к 2025 году
  • 28.10 15:54
  • 9
Родина легендарного "Антонова" намерена закупать самолеты в Бразилии
  • 28.10 15:50
  • 0
1,5 минуты того как танк Меркава сам себя ослепляет своим же выхлопом и нагревает себя снаружи
  • 28.10 15:29
  • 81
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами
  • 28.10 15:21
  • 2
Россия и Япония могут создать совместного космического робота
  • 28.10 15:08
  • 1
Закрытое небо: Трамп разорвет еще один договор с Россией
  • 28.10 15:06
  • 2
Минобороны показало доказательства контрабанды США нефти из Сирии