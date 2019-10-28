СМИ: Москва и Анкара близки с подписанию соглашения на поставку Су-35

Россия и Турция близки с заключению соглашения на поставку турецким Военно-воздушным силам российских истребителей Су-35. Как сообщает газета Daily Sabah со ссылкой на собственные источники, речь идет о партии в 36 самолетов.

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По данным турецкого проправительственного издания Daily Sabah, Москва и Анкара уже в ближайшее время могут подписать контракт на поставку Турции 36 российских истребителей поколения 4+ Су-35, переговоры близки к завершению. Также сообщается, что стороны могут заключить договор о производстве некоторых компонентов российского самолета на турецких предприятиях, как одно из условий поставки российских истребителей.

На данный момент никаких официальных заявлений с обоих сторон нет, однако, еще несколько дней назад глава ФСВТС (Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству) Дмитрий Шугаев говорил о проводимых Турцией и Россией консультациях о вероятных поставках российских истребителей Су-35 и Су-57 турецким ВВС. При этом он высказал мнение, что до конкретных переговоров на эту тему еще далеко.

16 октября этого года президент Турции, выступая в Баку, заявил, что у Турции имеются альтернативные варианты поставок истребителей, если США полностью лишат Анкару истребителей пятого поколения F-35.

Ранее Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Турция ведет предварительные переговоры с Россией по возможным поставкам истребителя пятого поколения Су-57 и Су-35. Он не исключил возможность приобретения российских истребителей для турецких ВВС. Эрдоган вместе с Путиным посетил Международный авиасалон МАКС-2019 в подмосковном Жуковском, где уделил большое внимание этим истребителям.