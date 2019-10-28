Войти
28.10.2019
Деловая газета "Взгляд"

Президент Сербии рассказал о мечтах об С-400

630
1
-1
Министр обороны РФ Сергей Шойгу и президент Сербии Александар Вучич на церемонии передачи Сербии шести самолетов МиГ-29. Фото с сайта www.mil.ru
Министр обороны РФ Сергей Шойгу и президент Сербии Александар Вучич на церемонии передачи Сербии шести самолетов МиГ-29. Фото с сайта www.mil.ru.

Президент Сербии Александр Вучич заявил о желании страны иметь российский комплекс ПВО С-400 в составе своих вооруженных сил, отметив, что пока они не могут себе это позволить.

"Когда люди спрашивают, чего бы мы хотели – мы бы хотели сейчас позволить себе иметь С-400. Но только если нам россияне его оставят, иначе не можем себе позволить С-400. Это системы, которые гарантируют безопасность для вашего народа и вашей страны, для будущих поколений, и если сможем себе однажды это позволить, сделаем это", – сказал Вучич, передает РИА "Новости".

Ранее в Минобороны России сообщили, что дивизион С-400 и батарея "Панцирь-С" переброшены в Сербию, где впервые принимают участие в учениях на территории зарубежного государства.

Также стало известно, что президент Сербии собрался осмотреть купленный "Панцирь-С".

Газета ВЗГЛЯД писала, зачем Сербии понадобилось такое оружие.


Анастасия Воробьева

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сербия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
С-400 Триумф
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
Похожие новости
28.10.2019
Президент Сербии подтвердил закупку у России зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1"
25.10.2019
Отправленные в Сербию С-400 и "Панцирь-С" впервые участвуют в учениях за рубежом
25.10.2019
Россия разместила в Сербии зенитные системы С-400
12.09.2019
Военные из Сербии прошли подготовку в учебном центре зенитных ракетных войск в Гатчине
17.07.2017
Даже муха не пролетит
17.09.2014
Охота за «кабаном»
1 комментарий
№1
28.10.2019 14:59
Да банально радары в Сербии,станут костью в горле.Контроль воздушного пространства.А при налаженном контакте так еще и оперативная утечка информации к нам.
-1
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 28.10 20:54
  • 1
Арктическая мотострелковая бригада Северного флота провела учения в Заполярье
  • 28.10 20:54
  • 1
За последние два года США экспортировали оружия на сумму более 110 миллиардов долларов
  • 28.10 20:47
  • 27
Птица низкого полета. Почему американский конкурент Ту-160 вышел "сырым"
  • 28.10 20:38
  • 0
"История не щадит двоечников". Доказательства в 1939 году.
  • 28.10 20:14
  • 33
В США готовят суперпушку с дальностью стрельбы в 1800 км
  • 28.10 19:55
  • 11
"Заберем Калининград": НАТО моделирует войну с Россией
  • 28.10 18:57
  • 4
Под Донецком на позициях ВСУ опять взорвался миномёт "Молот"
  • 28.10 18:30
  • 31
Минобороны получило последний из шести законтрактованных дивизионов ЗРК "Тор-М2"
  • 28.10 16:32
  • 1
Источник: для модуля МКС "Наука" изготовят новые топливные баки вместо засоренных стружкой
  • 28.10 16:25
  • 1
От "Ласточки" до лампочки
  • 28.10 16:18
  • 3
Российскую "Ангару" достроят только к 2025 году
  • 28.10 15:54
  • 9
Родина легендарного "Антонова" намерена закупать самолеты в Бразилии
  • 28.10 15:50
  • 0
1,5 минуты того как танк Меркава сам себя ослепляет своим же выхлопом и нагревает себя снаружи
  • 28.10 15:29
  • 81
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами
  • 28.10 15:21
  • 2
Россия и Япония могут создать совместного космического робота