США продолжили попытки отговорить Турцию от покупок российских С-400
Доставка в Турцию машин второго дивизиона заказанной турецкими вооруженными силами зенитной ракетной системы С-400,сентябрь 2019 года.
Источник изображения: министерство национальной обороны Турции
США все еще пытаются отговорить Турцию от покупки российских ЗРК С-400, пишут СМИ со ссылкой на представителя Госдепартамента Соединенных Штатов.
Чиновник пояснил, что Вашингтон может ввести санкции против Анкары из-за покупки С-400, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
Напомним, в июле в Турцию прибыли российские комплексы С-400. Глава МИД Турции отмечал, что они приобрели у России ЗРК С-400, так как не собираются быть вечным просителем у НАТО.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о спорах в США по поводу того, надо ли вводить санкции против Турции из-за С-400.
Алексей Дегтярев
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