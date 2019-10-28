США продолжили попытки отговорить Турцию от покупок российских С-400

США все еще пытаются отговорить Турцию от покупки российских ЗРК С-400, пишут СМИ со ссылкой на представителя Госдепартамента Соединенных Штатов.

Чиновник пояснил, что Вашингтон может ввести санкции против Анкары из-за покупки С-400, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Напомним, в июле в Турцию прибыли российские комплексы С-400. Глава МИД Турции отмечал, что они приобрели у России ЗРК С-400, так как не собираются быть вечным просителем у НАТО.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о спорах в США по поводу того, надо ли вводить санкции против Турции из-за С-400.

Алексей Дегтярев