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28.10.2019
Деловая газета "Взгляд"

США продолжили попытки отговорить Турцию от покупок российских С-400

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Доставка в Турцию машин второго дивизиона заказанной турецкими вооруженными силами зенитной ракетной системы С-400,сентябрь 2019 года
Доставка в Турцию машин второго дивизиона заказанной турецкими вооруженными силами зенитной ракетной системы С-400,сентябрь 2019 года.
Источник изображения: министерство национальной обороны Турции

США все еще пытаются отговорить Турцию от покупки российских ЗРК С-400, пишут СМИ со ссылкой на представителя Госдепартамента Соединенных Штатов.

Чиновник пояснил, что Вашингтон может ввести санкции против Анкары из-за покупки С-400, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Напомним, в июле в Турцию прибыли российские комплексы С-400. Глава МИД Турции отмечал, что они приобрели у России ЗРК С-400, так как не собираются быть вечным просителем у НАТО.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о спорах в США по поводу того, надо ли вводить санкции против Турции из-за С-400.


Алексей Дегтярев

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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Продукция
С-400 Триумф
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