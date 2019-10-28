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28.10.2019
Интерфакс-АВН

Активность НАТО без ответа не осталась – Шойгу

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Министр обороны РФ
Министр обороны РФ.
Источник изображения: Фото Минобороны РФ

Москва. 25 октября. ИНТЕРФАКС - Москва и Минск вынуждены принимать меры защиты в ответ на угрозы своей безопасности в связи с наращиванием боевого потенциала НАТО в непосредственной близости у границ Союзного государства России и Белоруссии, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"В противовес размещению войск Североатлантического блока у наших границ и реализации натовской инициативы "4 по 30" мы вынуждены принимать ответные меры оборонительного характера. В этих целях наращиваем потенциал наших войск, осуществляем их плановое перевооружение", - сказал министр в пятницу на заседании совместной коллегии военных ведомств России и Белоруссии. По словам Шойгу, основное внимание уделяется "развитию региональной группировки войск Белоруссии и России, совместной оперативной и боевой подготовке, а также формированию действенной нормативной правовой базы".

Обстановка на Западном стратегическом направлении, по оценке Шойгу, "остаётся напряжённой".

"НАТО продолжает наращивать боевой потенциал и военную активность в Европе. Усиливает своё военное присутствие, размещает дополнительные воинские контингенты и наступательные вооружения. В дополнение к развёрнутому в Румынии комплексу противоракетной обороны США аналогичная система создаётся в Польше. На регулярной основе проводятся военные учения, модернизируется инфраструктура морских портов, аэродромов и других военных объектов стран альянса. Значительно повысилась интенсивность разведывательной деятельности", - сказал министр обороны РФ.

При этом, отметил он, "Запад оправдывает свою военную политику надуманной необходимостью сдерживать якобы агрессивные намерения России".

"На этом фоне ведётся масштабная информационная кампания по дискредитации роли Союзного государства в обеспечении региональной безопасности и расколу братских отношений двух стран", - заявил Шойгу.

Говоря о развитии региональной группировки войск России и Белоруссии, он отметил, в частности, успешно проведённые в сентябре учения "Щит Союза-2019", которые носили "исключительно оборонительный характер". В них было задействовано около 12-ти тысяч военнослужащих и 950 единиц военной техники.

"В октябре проведён ряд мероприятий с участием союзников по ОДКБ. Это учение с Коллективными силами оперативного реагирования "Взаимодействие-2019", специальное учение "Эшелон-2019" с силами и средствами МТО, а также учение с подразделениями разведки "Поиск-2019"", - сказал Шойгу.

Он полагает, что сегодня приоритетами России и Белоруссии "должны стать сотрудничество в развитии вооружённых сил, согласованная политика в области обороны и взаимное использование военной инфраструктуры".

"Сегодня мы подведём итоги взаимодействия и определим основные направления дальнейшей работы", - сказал министр обороны России, открывая заседание коллегии.

Ранее в НАТО заявили, что инициатива "4x30" разработана в интересах повышения боеготовности Североатлантического альянса. Она подразумевает, что союзники обязуются в случае необходимости предоставить 30 батальонов, 30 эскадрилий и 30 боевых кораблей в распоряжение НАТО во временной промежуток в 30 дней.

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