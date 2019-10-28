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28.10.2019
Lenta.ru

В России признали преимущество УССР перед РСФСР в военной сфере

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Источник изображения: Фото: И. Зенин / РИА Новости

После прекращения существования СССР бывшей УССР (современной Украине) досталось более передовое вооружение, чем РСФСР (России), сообщил ТАСС бывший глава Генштаба Вооруженных сил (ВС) РФ генерала армии Николай Макаров.

"Я был свидетелем развала Советского Союза, раздела вооруженных сил. К сожалению, Вооруженным силам РФ досталось далеко не самое лучшее вооружение. Западный округ, Белорусский округ, Киевский округ, Одесский округ были передовым эшелоном", — сказал специалист.

По его словам, "техника там была наиболее свежая, потому что понимали, если вдруг будут какие-то задачи, то их придется решать именно этим формированиям".

В декабре 2018 года министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что российская армия вышла на беспрецедентный уровень оснащенности современным вооружением.

В ноябре 2011 года Макаров, занимая должность главы Генштаба, заявил, что некоторые образцы российских вооружений и военной техники по своим тактико-техническим характеристикам (ТТХ) уступают наиболее удачным зарубежным аналогам.

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Страны
Белоруссия
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Макаров Николай
Шойгу Сергей
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