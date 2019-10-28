GPS III готов к запуску

Американская армия готовится осваивать спутниковую навигацию нового поколения. Вчера, 24 октября, портал c4isrnet.com сообщил о том, что ВВС США успешно провели тестовое подключение наземной станции управления к первому орбитальному спутнику GPS III.

Первый спутник GPS III был отправлен на орбиту в декабре прошлого года. На декабрь текущего года запланировано начало использования спутников позиционирования третьего поколения. Тестовое подключение позволило военным провести предварительную проверку работоспособности системы.

Инфографика развития системы GPS Источник изображения: gpsworld.com

Систему оперативного контроля (OCX) за спутниками нового поколения разрабатывает компания Raytheon, которая отстаёт от запланированного графика поставок. Поэтому компания Lockheed Martin провела модернизацию действующей наземной инфраструктуры, что позволило ей работать с системой GPS III.

Спутники GPS III имеют бо?льшую мощность сигнала и позволяют определять местоположение гражданских устройств втрое точнее, чем используемые сейчас спутники, у которых погрешность составляет от 3 до 10 м. Точность определения местоположения военных объектов будет ещё более высокой. При этом GPS III располагает улучшенными возможностями по борьбе с помехами в сравнении с более ранними аппаратами. Производством новых спутников занимается корпорация Lockheed Martin. Стоимость одного аппарата — $577 млн. Срок эксплуатации спутника нового поколения составляет 15 лет.