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28.10.2019
ИноСМИ

Sozcu (Турция): воинское приветствие на важном заседании НАТО

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Министр обороны Турции Хулуси Акар принял участие в совещании министров обороны стран НАТО
Министр обороны Турции Хулуси Акар принял участие в совещании министров обороны стран НАТО.
Источник изображения: © REUTERS, Johanna Geron

Военная операция Турции на севере Сирии окончена, об этом Эрдоган заявил после подписания соглашения с Путиным. Однако министр обороны Турции на заседании министров стран-членов НАТО продемонстрировал традиционное воинское приветствие, чем удивил присутствующих. Как отреагировали коллеги по альянсу — в статье.

На встрече министров иностранных дел и обороны стран-членов НАТО в Брюсселе, воинское приветствие министра национальной обороны Турции Хулуси Акара (Hulusi Akar) не осталось незамеченным.

Главы внешнеполитических и военных ведомств стран-членов НАТО встретились после начала турецкой военной операции на северо-востоке Сирии. На фотографиях, опубликованных агентством "Рейтер" (Reuters), обратило на себя внимание теплое рукопожатие министра Хулуси Акара и министра обороны США Марка Эспера (Mark Esper), с которым мы совсем недавно пережили кризис.

В объективы фотокамер попало и "воинское приветствие" турецкого министра Хулуси Акара. Ранее лидер "Хорошей партии" Турции Мерал Акшенер (Meral Akener), а также президент Эрдоган похожим приветствием поднимали моральный дух наших военных, выполняющих свой долг на севере Сирии.

Аналогичным образом игроки нашей национальной сборной приветствовали турецких военных после забитых голов в отборочных матчах Чемпионата Европы. По этому факту УЕФА начал расследование в отношении наших футболистов. Это было встречено бурной реакцией со стороны турецкой общественности.

При этом неизвестно, министру какой страны Акар отдавал честь во время заседания НАТО.

"Мы можем преодолеть разногласия"

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провел пресс-конференцию по итогам первого дня заседаний министров обороны НАТО в Брюсселе.

Столтенберг заявил, что члены альянса "прямо и открыто" обсудили события на северо-востоке Сирии и, сосредоточившись на "том, как продвинуться вперед", поддержали политическое решение.

Столтенберг отметил, что у стран-членов НАТО существуют разные взгляды на сирийский вопрос, но это не впервые и ранее альянсу удавалось преодолевать разногласия.

"Мы провели прямую и открытую дискуссию по сирийскому вопросу, - сказал Столтенберг. - Все союзники сосредоточились на том, как продвинуться вперед. В свете последних событий уровень насилия значительно снизился. Исходя из этого, мы договорились наращивать усилия по политическому урегулированию в Сирии".

Союзники по НАТО признают, что у Турции есть обоснованные озабоченности в сфере безопасности, обратил внимание Столтенберг. Генсек альянса выразил необходимость более активного международного участия для обеспечения мира и стабильности в регионе.


редакционная статья

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