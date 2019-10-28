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28.10.2019
Военное обозрение

Эксперт предложил разместить выведенных из Сирии военных США в Грузии

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В Грузии выступили с резкой критикой предложения американского эксперта Люка Коффи о размещении на территории страны американского военного контингента, выведенного из Сирии. Об этом передает корреспондент газеты "Взгляд" в Тбилиси.

Источник изображения: topwar.ru

Экс-спикер парламента Грузии, лидер оппозиционного "Демократического движения" Нино Бурджанадзе обрушилась с резкой критикой предложения американского эксперта о размещении на территории Грузии выведенного из Сирии американского военного контингента. По словам Бурджанадзе, такое предложение говорит о том, что США мало интересуют интересы Грузии и она надеется, что если поступит такое же официальное предложение, власти Грузии ответят отказом, так как это значительно усложнит отношения с Россией.

Это неофициальное заявление. Но раз такая мысль приходит в голову нашему американскому партнеру, то это показатель того, что США мало интересуют интересы Грузии. Надеюсь, если нам официально предложат такой сумасшедший шаг, власть не согласится. Ведь это еще больше усложнит ситуацию, переведя в категорически негативный контекст отношения с Россией

- заявила она.

Ранее американский эксперт Люк Коффи предложил разместить на территории Грузии американский военный контингент, выведенный из Сирии. Согласно его предложению, американским военным будет удобно действовать с грузинской территории против боевиков "Исламского государства" (запрещено в России). Для размещения военнослужащих армии США он предложил использовать бывшую российскую военную базу в Ахалкалаки на юге Грузии, где до 1993 года располагалась 62-я военная база Министерства Обороны Российской Федерации.

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  • В новости упоминаются
Страны
Грузия
Россия
Сирия
США
Компании
Минoбороны РФ
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1 комментарий
№1
28.10.2019 07:53
Что,некуда пристроить этих лишенцев?
Ай-да к нам,в Сибирь леса валить!
Крышей над головой и едой обеспечим.
-1
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