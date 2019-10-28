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28.10.2019
Известия.ru

ФССП купит 323 электрошокера

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Виталий Невар

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) хочет закупить 323 электрошокера. На эти цели ведомство направит больше 4,7 млн рублей. Соответствующий документ опубликован в Единой информационной системе в сфере закупок.

Отмечается, что устройство предназначено для защиты "от нападения правонарушителей за счет нелетального воздействия на них сериями коротких электрических разрядов тока высокого напряжения". Это будет цилиндрическая дубинка с корпусом из ударопрочного стекловолокна.

Самая большая партия шокеров отправится в Краснодарский край — 50 штук. На втором месте Москва — 49. Также устройства получат Московская область, Санкт-Петербург, Нижегородская, Самарская и Саратовская области, Ставропольский край, Челябинская и Новосибирская области, пишет "Коммерсант".

Аукцион пройдет 31 октября.

В сентябре стало известно, что Минюст и ФССП изменят систему взыскания долгов с граждан. Так, на досудебное погашение просроченного долга выделят 30 дней, а в реестр ФССП будут включать и коллекторов, и кредитные организации. Концепцию закона должны внести в правительство до конца года.

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