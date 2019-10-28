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28.10.2019
Военно-промышленный курьер

На "Интерполитех – 2019" Росгвардия представила уникальные средства охраны

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Источник изображения: vpk-news.ru

На XXIII Международной выставке средств обеспечения безопасности государства "Интерполитех – 2019" научно-исследовательский центр "Охрана" Росгвардии представил новейшие образцы технических средств, стоящих на снабжении войск ФСВНГ России, сообщает пресс-служба ведомства. Посетители проявили немалый интерес к системам оповещения нового поколения, уникальным комплексам для организации централизованной охраны объектов, устройствам защиты банкоматов и сейфов, автомобилей и другие.

Кроме того, на площадках "Интерполитех — 2019" Росгвардия представила систему оперативного оповещения о взломе дверей и стеклопакетов, в состав которого входит также специальный дверной замок, оснащенный встроенным датчиком проникновения.

Подробно о системе мониторинга и охраны транспортных средств "АВО" посетителям выставки рассказал начальник Научно-исследовательского центра "Охрана" Росгвардии полковник полиции Андрей Котов. "Комплекс незаметно устанавливается в салоне автомобиля и при попытке угона подает сигнал в дежурную часть. В настоящее время этой системой оснащено порядка 20 тысяч автомобилей, в том числе машины скорой помощи", – подчеркнул он.

Также на экспозиции ФКУ НИЦ "Охрана Росгвардии" представлены последние разработки охранно-пожарных средств сигнализации. Среди них комплекс "Свеча", который обеспечивает надежную защиту сейфов и банкоматов от взлома при помощи впуска газовоздушной смеси.

В рамках научно-деловой программы на международном форуме "Интерполитех-2019" сотрудники НТЦ ФСВНГ РФ на конференции рассказали о работе комплексной системы безопасности объектов энергетики, городского хозяйства, транспортной инфраструктуры и мест массового пребывания людей, а также о способах организации предоставления сервисных услуг для клиентов подразделений вневедомственной охраны Росгвардии.

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Россия
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Росгвардия
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