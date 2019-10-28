На вооружение авиаполка ЗВО поступил тяжелый вертолет Ми-26Т
Многоцелевой транспортно-десантный вертолет Ми-26Т.
Источник изображения: http://www.russianhelicopters.aero/
ЦАМТО, 25 октября. В рамках гособоронзаказа тяжелый транспортный многоцелевой вертолет Ми-26Т поступил в отдельный смешанный транспортный авиаполк Ленинградской армии ВВС и ПВО ЗВО в Ленинградской области.
Вертолетчики приняли машину на заводе "Роствертол" в Ростове-на-Дону и выполнили перелет к месту базирования, преодолев более 2 тыс. км с пятью дозаправками на оперативных аэродромах.
Вертолет пополнил ряды уже состоящих на вооружении отдельного транспортного авиационного полка транспортных машин.
Ранее летчики полка прошли теоретическое и практическое обучение для эксплуатации многоцелевого вертолета.
Новая техника значительно повысит транспортные возможности объединения, сообщает пресс-служба Западного военного округа.
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