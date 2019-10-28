Войти
28.10.2019
ЦАМТО

На вооружение авиаполка ЗВО поступил тяжелый вертолет Ми-26Т

616
0
+1
Ми-26Т
Многоцелевой транспортно-десантный вертолет Ми-26Т.
Источник изображения: http://www.russianhelicopters.aero/

ЦАМТО, 25 октября. В рамках гособоронзаказа тяжелый транспортный многоцелевой вертолет Ми-26Т поступил в отдельный смешанный транспортный авиаполк Ленинградской армии ВВС и ПВО ЗВО в Ленинградской области.

Вертолетчики приняли машину на заводе "Роствертол" в Ростове-на-Дону и выполнили перелет к месту базирования, преодолев более 2 тыс. км с пятью дозаправками на оперативных аэродромах.

Вертолет пополнил ряды уже состоящих на вооружении отдельного транспортного авиационного полка транспортных машин.

Ранее летчики полка прошли теоретическое и практическое обучение для эксплуатации многоцелевого вертолета.

Новая техника значительно повысит транспортные возможности объединения, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Права на данный материал принадлежат ЦАМТО
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Ми-26
Ми-26Т
Компании
Вертолеты России
Минoбороны РФ
Роствертол
Проекты
Гособоронзаказ
Похожие новости
27.06.2018
Минобороны утвердило облик модернизированного транспортно-десантного вертолета Ми-26Т2В
01.07.2016
Годовой отчет "Роствертола" за 2015 год
13.06.2013
Отчет "Роствертола" за 2012 год
25.02.2011
"Роствертол" увеличил в прошлом году чистую прибыль в 3 раза
11.10.2010
Потратиться на оборону и вконец не разориться
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 28.10 20:47
  • 27
Птица низкого полета. Почему американский конкурент Ту-160 вышел "сырым"
  • 28.10 20:38
  • 0
"История не щадит двоечников". Доказательства в 1939 году.
  • 28.10 20:14
  • 33
В США готовят суперпушку с дальностью стрельбы в 1800 км
  • 28.10 19:55
  • 11
"Заберем Калининград": НАТО моделирует войну с Россией
  • 28.10 18:57
  • 4
Под Донецком на позициях ВСУ опять взорвался миномёт "Молот"
  • 28.10 18:30
  • 31
Минобороны получило последний из шести законтрактованных дивизионов ЗРК "Тор-М2"
  • 28.10 16:32
  • 1
Источник: для модуля МКС "Наука" изготовят новые топливные баки вместо засоренных стружкой
  • 28.10 16:25
  • 1
От "Ласточки" до лампочки
  • 28.10 16:18
  • 3
Российскую "Ангару" достроят только к 2025 году
  • 28.10 15:54
  • 9
Родина легендарного "Антонова" намерена закупать самолеты в Бразилии
  • 28.10 15:50
  • 0
1,5 минуты того как танк Меркава сам себя ослепляет своим же выхлопом и нагревает себя снаружи
  • 28.10 15:29
  • 81
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами
  • 28.10 15:21
  • 2
Россия и Япония могут создать совместного космического робота
  • 28.10 15:08
  • 1
Закрытое небо: Трамп разорвет еще один договор с Россией
  • 28.10 15:06
  • 2
Минобороны показало доказательства контрабанды США нефти из Сирии