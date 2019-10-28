"Шмель" не взлетел: Украина не справилась с производством огнеметов

Украинская военная промышленность опозорилась в очередной раз - широко разрекламированный проект по производству реактивных огнеметов оказался пропагандисткой уткой.

Несмотря на громкие заявления, заказ на производство был провален, а выделенные деньги украдены. Об этом сообщается в блоге diana-mihailova.livejournal.com, где отслеживается все, что касается ВПК Украины.

Все поначалу развивалось по известной и обкатанной в этой стране схеме. Пару лет назад было объявлено чуть ли не о "технологическом прорыве"- создании 93-мм огнемета РПВ-16. Отмечалось, что он "отвечает самым современным требованиям" и, например, может применять термобарические боеприпасы на дальностях около 1 000 метров.

Эта "новинка" демонстрировалась на выставках, обещали скорое начало серийного производства и даже проект специального тренажера.

Правда, как оказалось, "конструкторы" просто-напросто пиратски скопировали широко известный российский огнемет РПО-А "Шмель".

Широкая пиар-компания дала свои плоды, с разработчиками из "Государственного научно-исследовательского института химических продуктов" был заключен контракт на 43 282,1 тысячи гривен на поставку 600 единиц. В результате - ни денег, ни огнеметов. В настоящее время в отношении подозреваемых ведется расследование.

Такие скандалы случаются в украинском ВПК регулярно и, даже несмотря на частую смену руководства, никаких положительных перемен к лучшему не ожидается.

Алексей Брусилов