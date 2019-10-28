Выступление ректора МГУ имени М. В. Ломоносова Виктора Садовничего в технополисе "ЭРА"

22 октября 2019 года делегация Общественного совета при Минобороны России посетила военный инновационный технополис "ЭРА" в Анапе. С докладом на тему "Оборонный потенциал фундаментальной науки" выступил член Общественного совета ректор МГУ имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий.

Выступление ректора МГУ имени М. В. Ломоносова Виктора Садовничего на расширенном заседании комиссии Общественного совета при Минобороны России в технополисе "ЭРА" (c) Военный инновационный технополис "ЭРА"

(с) МГУ имени М. В. Ломоносова

(с) МГУ имени М. В. Ломоносова

(с) МГУ имени М. В. Ломоносова

(с) МГУ имени М. В. Ломоносова

(с) МГУ имени М. В. Ломоносова