"Примерный полк": Аваков вступился за батальон "Азов"

Аваков заступился за "Азов" после критики в США

Просьба американских конгрессменов включить украинское военное формирование "Азов" в перечень террористических организаций - это "попытка дискредитации спецподразделения", заявил глава МВД Украины Арсен Аваков. Таким образом он отреагировал на соответствующее обращение к Госдепартаменту, поступившее от конгресса США. При этом в России считают, что необходимо остановить "неонацистские тенденции" на Украине.

Глава МВД Украины Арсен Аваков раскритиковал обращение членов Палаты представителей конгресса, которые просили Госдепартамент включить украинское военное формирование "Азов" в перечень террористических организаций. Он назвал это "попыткой дискредитации спецподразделения".

"Позорная информационная кампания о якобы распространении нацистской идеологии среди личного состава отдельного отряда специального назначения "Азов"... является преднамеренной попыткой дискредитировать подразделение... в сознании международных партнеров Украины, спровоцировать кризис в отношениях с нашими союзниками", - заявил он в ходе встречи с главой миссии США Кристиной Куинн. Как передает пресс-служба украинского МВД, Аваков назвал "Азов" законным регулярным подразделением Национальной гвардии Украины.

Он подчеркнул, что его личный состав "примерно выполняет служебно-боевые задачи".

За неделю до этого 40 членов палаты представителей США во главе с демократом Максом Роузом направили госсекретарю Майку Помпео обращение, в котором указали, что "Азов" может быть связан со случаями стрельбы в Соединенных Штатах, поэтому эту организацию необходимо внести в список террористических.

Авторы документа обратили внимание, что стрелок из Новой Зеландии Брентан Таррант, жертвами которого стал 51 человек, рассказывал, как он тренировался в батальоне и носил связанную с ним символику. При этом преступники, которые расстреляли людей в калифорнийском Повее и техасском Эль-Пасо, восхищались Таррантом. "Связь между "Азовом" и актами террора в Америке ясна", - констатировали конгрессмены.

К тому же они напомнили, что в прошлом году конгресс запретил Вашингтону выделять средства, которые могут быть использованы для финансирования "Азова". О нарушениях прав человека и пытках со стороны батальона говорили в том числе и в ООН. "Несмотря на эти факты, "Азов" годами продолжает вербовать, радикализировать и тренировать американских граждан", - подчеркнули члены палаты представителей.

В связи с этим они потребовали объяснить, почему организация не была внесена в FTO - список международных террористических организаций.

По критериям Госдепа, для этого организация должна быть зарубежной, иметь потенциальную возможность участия в терроризме, угрожать безопасности граждан США либо международным отношениям и экономическим интересам Вашингтона.

Сам "Азов" назвал это обращение американских конгрессменов "полной чушью", "информационной атакой на Украину, ее суверенитет и госбезопасность". "Полк "Азов", как официальная структура национальной гвардии, подчиняется министерству внутренних дел Украины и Генеральному штабу, и мы считаем, что приравнивая "Азов" к террористам, 40 членов палаты представителей США приравняли к террористам все другие украинские подразделения, которые защищали Украину на фронте", - написали представители военного формирования на своем сайте.

В свою очередь российский посол в США Анатолий Антонов сказал РИА "Новости", что наличие такого обращения от американских законодателей указывает на то, что в конгрессе начинают осознавать угрозу этого подразделения. По мнению дипломата, этот документ заслуживает внимания.

"Разгул праворадикального экстремизма распространился далеко за пределы собственно Украины. Конгресс, по всей видимости, вслед за спецслужбами США, начинает осознавать угрозу, которую представляют "Азов" и контактировавшие с ним американцы. Игнорировать эту опасность становится все сложнее", - отметил он.

Посол выразил мнение, что на Украине имеет место ползучая реабилитация пособников Третьего рейха.

Он добавил, что в стране в честь преступников переименовывают улицы и устанавливают им памятники. К тому же Антонов обратил внимание на недавнее посещение премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком концерта неонацистской группы "Сокира Перуна" в Киеве. Весной прошлого года уголовное дело против нее завела киевская полиция. Музыкантов обвинили в использовании свастики и других нацистских символов. При этом сама группа отвергает свою причастность к неонацизму.

"Призываем официальный Вашингтон, общественные и правозащитные организации дать, наконец, соответствующую оценку неонацистским тенденциям на Украине и странах Балтии", - заявил российский диппредставитель.

"Азов" - это один из добровольческих батальонов на Украине, которые получали финансирование из частных источников.

Его военнослужащие участвовали в "антитеррористической операции" (АТО, сейчас - ООС) Киева в Донбассе против самопровозглашенных республик.

Позже украинские власти решили, что в стране не должно быть незаконных вооруженных формирований, поэтому минобороны предложило "добробатам" войти в ряды ВСУ.

В России против бойцов "Азова" возбуждены уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями "похищение человека", "истязание", "применение запрещенных средств и методов ведения войны".

Кристина Сизова