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28.10.2019
Газета.ru

Новая база? Россию зовут в Африку

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Президент ЦАР объявил о создании российской военной базы

Президент Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера заявил, что рассматривает возможность создания российской военной базы. По словам политика, на данный момент продолжается работа с национальным министерством обороны и оборонным ведомством РФ по данному вопросу. В Кремле, впрочем, отметили, что эта тема не поднималась в ходе встречи Туадера и Владимира Путина на полях саммита Россия - Африка.

Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера рассматривает возможность размещения российской военной базы в стране. Об этом он заявил в интервью РИА "Новости".

"Мы продолжаем работать с национальным министерством обороны и министерством обороны РФ над этим вопросом, чтобы изучить возможности", - сказал он.

23 октября в Сочи открылся первый саммит Россия - Африка, в котором участвовали представители большей части стран континента. Саммит продлился два дня, а его председателями выступили президенты России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси, который в 2019 году временно возглавляет Африканский союз.

На полях саммита российский президент провел ряд рабочих встреч с главами стран, в том числе с лидерами ЦАР. Однако пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что лидеры двух государств во время переговоров затрагивали тему строительства военной базы России на территории республики.

Еще в январе министр обороны ЦАР Мари Ноэль Койяра говорила о возможности создания российской базы на территории республики. Кроме того, она заявила, что стороны могут обсудить и вопрос расширения центра Беренго, где военнослужащие проходят обучение у российских специалистов.

Фостен-Арканж Туадера также сообщил, что республика заинтересована в новых поставках российского вооружения.

"Наши силы нуждаются [в оружии]. И в ходе своих встреч я попросил Российскую Федерацию о возможности предоставить ЦАР дополнительную помощь, чтобы помочь нашим военным выполнять свои задачи должным образом", - подчеркнул президент, добавив, что Россия уже направила в ЦАР первую партию стрелкового вооружения.

В ходе встречи Туадера с Владимиром Путиным лидер ЦАР напомнил, что республика просит ООН снять оружейное эмбарго. В январе СБ ООН единогласно принял резолюцию по продлению на год санкций и оружейного эмбарго в отношении ЦАР.

В ходе саммита замглавы МИД РФ Михаил Богданов рассказал журналистам, что этот вопрос обсуждается, однако полного снятия эмбарго ожидать не приходится.

В декабре 2013 года в республике начались столкновения между боевиками и повстанцами-христианами. Конфликт затянулся на долгое время, в начале этого года президент ЦАР подписал мирное соглашение с представителями вооруженных группировок.

Согласно договоренностям между сторонами, должны быть проведены свободные выборы, а правительство берет на себя обязанность обеспечить свободу создания партий и политических движений, а также создать условия для возвращения беженцев.

Президент ЦАР высоко оценил уровень поддержки России и призвал к расширению сотрудничества между сторонами.

"Я думаю, что взаимодействие с РФ должно расширяться… Мы бы просили о помощи России в сельскохозяйственной отрасли, в образовании. Президент Путин согласился, чтобы университеты и образовательные центры РФ принимали студентов из ЦАР", - цитирует РИА "Новости" слова Туадеры.

Политик отметил, что "российские инвесторы в ЦАР имеют много возможностей".

В интервью ТАСС Владимир Путин также заявил, что африканские страны имеют "огромные ресурсы, потенциальную экономическую привлекательность", а внутренний рынок государств открывает "существенные" перспективы для инвестиций. В последние годы в российско-африканских отношениях наблюдается активное развитие, идет политический диалог по важнейшим международным проблемам, в том числе о региональных и глобальных вопросах безопасности.

С 2009 года товарооборот России с Африкой возрос более чем на $10 млрд - с $5,7 млрд до $17,4 млрд (данные двухлетней давности). Однако эти цифры несравнимы с аналогичными показателями Китая и США. У Вашингтона в Африке 34 военные базы, а товарооборот составляет несколько сотен миллиардов долларов. У Китая торговля с Африкой достигает $170 млрд. Поэтому России приходится искать незанятые участки рынка.

Среди российских интересов в Африке - добыча полезных ископаемых, нефти и газа, а также строительство атомных электростанций. Москва также предлагает своим новым партнерам военную технику и ремонт старых боевых машин, поставленных еще во времена СССР.


Анна Юранец

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