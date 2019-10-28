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28.10.2019
ТАСС

Рогозин сообщил, что космодром Восточный уже подготовили к зиме

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Космодром Восточный
Космодром Восточный.
Источник изображения: © Юрий Смитюк/TACC

Генеральный директор Роскосмоса также отметил, что сейчас на месте работают уже более 1,2 тыс. человек

ПЕРМЬ, 25 октября. /ТАСС/. Строители на Восточном подготовили объекты на космодроме к зиме, сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в пятницу в ходе поездки в Пермь.

"Только что мне прислали фотографии с Восточного, все завалено снегом, выпал снег, но мы уже успели подготовится, тепляки поставили", - сказал Рогозин.

Он уточнил, что сейчас на месте работают уже более 1,2 тыс. человек, заканчивается строительство жилых помещений для них.

Вторая очередь строительства космодрома Восточный предполагает возведение стартового стола под тяжелые ракеты-носители "Ангара-А5" и сопутствующей инфраструктуры. Рытье котлована под пусковой комплекс началось в июне этого года.

Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщил ТАСС, что объекты второй очереди космодрома Восточный в Амурской области - старт под "Ангару", командный пункт и топливохранилище - строятся с опережением графика около месяца. В свою очередь Рогозин подтвердил журналистам, что опережение по одному из объектов составляет 1,5 месяца.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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