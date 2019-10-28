Войти
28.10.2019
Военное обозрение

ВВС США намерены получить систему довооружения самолётов в воздухе боеприпасами

596
0
0

Военно-воздушные силы США намерены в будущем получить на вооружение систему "дозаправки" самолетов в воздухе, но не топливом, а боеприпасами. Как сообщает "NPlus1", исследовательская лаборатория ВВС США объявила конкурс, в рамках которого участники должны разработать концепцию пополнения боезапаса в воздухе.

Источник изображения: topwar.ru

ВВС США объявили конкурс Air Force Explore Opportunity Call, в рамках которого участники должны будут разработать концепцию довооружения - пополнения боезапаса боевых самолетов в воздухе. Заявки на участие принимаются до 11 ноября 2019 года.

Как пояснили в ВВС США, при ведении боевых действий с аэродромов, находящихся вблизи территории противника, самолеты не смогут приземлиться из-за повреждения ВПП. Поэтому может потребоваться технология дозаправки и пополнения боеприпасов в воздухе, чтобы продолжить выполнение боевой задачи без приземления.

По условиям конкурса, участники должны предоставить описание концепции одновременной дозаправки топливом и пополнения боеприпасов боевых самолетов. Описание должно быть на 2-3 листах, а сама концепция должна быть пригодной для быстрого перехода к научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам.

Как дополнение к основному заданию, участники также могут представить на конкурс идеи по созданию системы экстренной помощи катапультировавшимся пилотам, которая будет способна в течении 2-х часов после катапультирования, доставить в любую точку планеты груз с лекарствами и провизией. При этом идея создания для этого космических хранилищ, фантастикой считаться не будет.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Похожие новости
21.06.2012
"Томагавк" и его наследники
05.10.2011
ГЛОНАСС: система развернута!
16.11.2010
Вьетнам рассматривает предложение о строительстве совместно с Россией военно-морской верфи в Камрани
26.10.2009
АК "Ижмаша" превосходит штурмовую винтовку М-16
31.07.2008
Ирак намерен приобрести в США 6 ВТС C-130J-30 Super Hercules
02.04.2007
Дожди легко справились с противоракетной обороной
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 28.10 20:47
  • 27
Птица низкого полета. Почему американский конкурент Ту-160 вышел "сырым"
  • 28.10 20:38
  • 0
"История не щадит двоечников". Доказательства в 1939 году.
  • 28.10 20:14
  • 33
В США готовят суперпушку с дальностью стрельбы в 1800 км
  • 28.10 19:55
  • 11
"Заберем Калининград": НАТО моделирует войну с Россией
  • 28.10 18:57
  • 4
Под Донецком на позициях ВСУ опять взорвался миномёт "Молот"
  • 28.10 18:30
  • 31
Минобороны получило последний из шести законтрактованных дивизионов ЗРК "Тор-М2"
  • 28.10 16:32
  • 1
Источник: для модуля МКС "Наука" изготовят новые топливные баки вместо засоренных стружкой
  • 28.10 16:25
  • 1
От "Ласточки" до лампочки
  • 28.10 16:18
  • 3
Российскую "Ангару" достроят только к 2025 году
  • 28.10 15:54
  • 9
Родина легендарного "Антонова" намерена закупать самолеты в Бразилии
  • 28.10 15:50
  • 0
1,5 минуты того как танк Меркава сам себя ослепляет своим же выхлопом и нагревает себя снаружи
  • 28.10 15:29
  • 81
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами
  • 28.10 15:21
  • 2
Россия и Япония могут создать совместного космического робота
  • 28.10 15:08
  • 1
Закрытое небо: Трамп разорвет еще один договор с Россией
  • 28.10 15:06
  • 2
Минобороны показало доказательства контрабанды США нефти из Сирии