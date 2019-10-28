ВВС США намерены получить систему довооружения самолётов в воздухе боеприпасами

Военно-воздушные силы США намерены в будущем получить на вооружение систему "дозаправки" самолетов в воздухе, но не топливом, а боеприпасами. Как сообщает "NPlus1", исследовательская лаборатория ВВС США объявила конкурс, в рамках которого участники должны разработать концепцию пополнения боезапаса в воздухе.

Источник изображения: topwar.ru

ВВС США объявили конкурс Air Force Explore Opportunity Call, в рамках которого участники должны будут разработать концепцию довооружения - пополнения боезапаса боевых самолетов в воздухе. Заявки на участие принимаются до 11 ноября 2019 года.

Как пояснили в ВВС США, при ведении боевых действий с аэродромов, находящихся вблизи территории противника, самолеты не смогут приземлиться из-за повреждения ВПП. Поэтому может потребоваться технология дозаправки и пополнения боеприпасов в воздухе, чтобы продолжить выполнение боевой задачи без приземления.

По условиям конкурса, участники должны предоставить описание концепции одновременной дозаправки топливом и пополнения боеприпасов боевых самолетов. Описание должно быть на 2-3 листах, а сама концепция должна быть пригодной для быстрого перехода к научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам.

Как дополнение к основному заданию, участники также могут представить на конкурс идеи по созданию системы экстренной помощи катапультировавшимся пилотам, которая будет способна в течении 2-х часов после катапультирования, доставить в любую точку планеты груз с лекарствами и провизией. При этом идея создания для этого космических хранилищ, фантастикой считаться не будет.