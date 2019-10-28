Шойгу заявил о попытках Запада расколоть отношения России и Белоруссии

Запад ведет масштабную информационную кампанию по расколу отношений России и Белоруссии. Такое мнение высказал в пятницу, 25 октября, министр обороны России Сергей Шойгу.

По словам главы военного ведомства, свою военную политику Запад оправдывает надуманной необходимостью сдерживать якобы агрессивные намерения России.

"На этом фоне ведется масштабная информационная кампания по дискредитации роли Союзного государства в обеспечении региональной безопасности и расколу братских отношений двух стран", — цитирует Шойгу "РИА Новости".

Министр отметил, что по линии Запада обстановка остается напряженной — Североатлантический альянс наращивает боевой потенциал и военную активность в Европе, размещает стратегические военные силы и усиливает свое влияние в регионе, сообщает телеканал "360". Также страны проводят регулярные учения, модернизируют инфраструктуру в воздухе, на воде и других военных объектах.

В результате таких действий Запада России приходится в ответ наращивать военный потенциал и перевооружать армию, а также развивать группировки войск Белоруссии и России, уточняет телеканал "Звезда".

Ранее в этот же день сообщалось, что на заседании совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии в Москве государства утвердят ряд документов, направленных на военное сотрудничество двух стран, пишет RT.

18 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад понял, что необходимо поменять отношение к республике. По его словам, западные страны хотели "придушить" Белоруссию за ее сохранение союзных отношений с республиками бывшего СССР. Однако теперь время поменялось и появился повод уйти от этих санкций, введенных против Белоруссии, сохранив свое лицо.