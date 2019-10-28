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28.10.2019
Деловая газета "Взгляд"

Россия пообещала учесть активизацию НАТО в Норвегии

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Шведский пехотинец на учениях Единый трезубец в Норвегии
Шведский пехотинец на учениях Единый трезубец в Норвегии.
Источник изображения: © flickr.com, NATO North Atlantic Treaty Organization

Москва учтет в своем военном планировании активизацию присутствия НАТО в Норвегии, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с норвежским коллегой Ине Эриксен Серейде.

Лавров заявил, что Россия с озабоченностью смотрит на "качественное и количественное" укрепление присутствия НАТО в Норвегии.

"Это касается и модернизации аэродромов под нужды Североатлантического альянса, это касается и модернизации портовых терминалов для приема американских атомных подводных лодок", – приводит его слова РИА "Новости".

"Уже несколько сотен военнослужащих США здесь находятся, и британцы тоже, по-моему, планируют здесь расположиться. Естественно мы должны учитывать это в нашем военном планировании, чтобы эти угрозы не материализовались", – подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.

При этом он добавил, что Россия делает "абсолютный минимум необходимого, чтобы чувствовать себя спокойно".

Напомним, в сентябре в СМИ появились сообщения со ссылкой на источники в разведывательных службах Норвегии и ее союзников по НАТО, что бойцов российского спецназа якобы заметили на территории архипелага Шпицберген и материковой части Норвегии. Посольство России в Норвегии назвало эти сообщения провокацией.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем Норвегию пугают русскими "белыми человечками".



Ольга Никитина

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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Страны
Норвегия
Россия
США
Персоны
Лавров Сергей
Проекты
NATO
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