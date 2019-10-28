Агентство DSCA отчиталось о продажах американских вооружений в 2019 ф.г.

ЦАМТО, 25 октября. Как сообщило Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA), в 2019 ф.г. (завершился 30 сентября 2019 года) были одобрены продажи оружия на сумму 55,4 млрд. долл.

Эта сумма на 270 млн. долл. ниже показателя, достигнутого в 2018 ф.г. Тем не менее, как отмечается, результат по 2019 ф.г. увеличивает средний показатель стоимости одобренных продаж ВиВТ за три последние года до 51 млрд. долл. и свидетельствует о сохраняющемся росте продаж продукции и услуг оборонного назначения странам-союзницам США и иностранным партнерам.

Как заявлено, в течение последних трех лет Агентство DSCA принимало активное участие в мероприятиях правительства США, направленных на то, чтобы гарантировать на обозримую перспективу конкурентоспособность американской оборонной промышленности на мировом рынке. В 2018 году DSCA завершила переоценку доплаты за администрирование контракта, которая применяется к каждой поставке в рамках программы "Зарубежные военные продажи" (FMS) для оплаты гарантии качества, управления и аудита. В результате переоценки DSCA ожидает снижения ставки с 1,2 до 1,0%, что должно снизить общую стоимость закупок по программе FMS. Помимо снижения затрат, DSCA также сосредоточила свои усилия на разработке более конкурентоспособных вариантов финансирования, чтобы союзники и партнеры могли согласовывать закупки по программе FMS с национальными бюджетными циклами. В 2020 году DSCA опубликует изменения в политике, касающиеся разработки графиков платежей в рамках FMS и ответственности за расторжение контрактов.

Согласно отчету DSCA, в 2019 ф.г. были одобрены продажи оружия на сумму 48,25 млрд. долл. за счет финансирования стран-партнеров (или 87%), на сумму 3,67 млрд. долл. за счет финансирования в рамках программ помощи Государственного департамента ("Зарубежное военное финансирование" / FMF и "Глобальная инициатива по миротворческим операциям" / GPOI); а также на сумму 3,47 млрд. долл. в рамках программ помощи Министерства обороны.

Как подсчитали эксперты Jane's, Агентство DSCA в 2019 ф.г. одобрило 12 сделок на сумму более 1 млрд. долл. каждая. В сентябре было объявлено об одобрении самой крупной продажи в рамках программы FMS – поставке Польше 32 самолетов F-35A "Лайтнинг-2" стоимостью около 6,5 млрд. долл.

В число 12 крупнейших одобренных в 2019 ф.г. программ, помимо продажи F-35A Польше, входят:

- поставка 25 истребителей F-16C/D стоимостью 3,8 млрд. долл. Марокко;

- поставка 16 вертолетов MH-47G "Чинук" стоимостью 3,5 млрд. долл. Великобритании;

- поставка четырех батарей ЗРК "Пэтриот" PAC-3+, 80 ракет MIM-104E GEM-T и 60 PAC-3 "Пэтриот" общей стоимостью 3,5 млрд. долл. Турции;

- поставка 73 ракет SM-3 Block IIA стоимостью 3,3 млрд. долл. Японии;

- поставка 24 многоцелевых вертолетов MH-60R стоимостью 2,6 млрд. долл. Индии;

- поставка 2 систем "Иджис" стоимостью 2,2 млрд. долл. Японии;

- поставка 108 танков M1A2T "Абрамс" стоимостью 2 млрд. долл. Тайваню;

- обслуживание самолетов F-5, F-15, KA-350, C-130, KC-130, E-3, RE-3 и KE-3 ВВС Саудовской Аравии стоимостью 1,8 млрд. долл.;

- поставка 8 истребителей F-16V Блок.70/72 стоимостью 1,7 млрд. долл. Болгарии;

- модернизация 162 танков M1A1 "Абрамс" стоимостью 1,3 млрд. долл. Марокко;

- поставка 10 ударных вертолетов AH-64E "Апач" стоимостью 1 млрд. долл. Египту.

При этом следует отметить, что одобрение продажи не означает, что контракты на поставку всего запрошенного оборудования в запрошенном объеме будут обязательно подписаны. В качестве примера можно привести одобренную в декабре 2018 года (но так и не реализованную) поставку ЗРК "Пэтриот" Турции.