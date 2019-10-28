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28.10.2019
Российская газета

Военные России и Беларуси отработали новые формы радиоэлектронной борьбы

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Источник изображения: rg.ru

Военные России и Белоруссии провели в этом году специальные учения, в ходе которых отработали новые формы и способы ведения радиоэлектронной борьбы. Об этом заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на совместном заседании коллегии военных ведомств наших стран.

"Планируем подобные мероприятия проводить ежегодно, привлекать белорусских коллег к российским межведомственным тренировкам по ведению радио- и радиотехнического контроля", сообщил глава российского минобороны.

В целом Россия и Беларусь продолжат развитие совместных военных систем радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны. "На сегодняшнем заседании приняты постановления по обеспечению развития совместных военных систем. В частности, Объединенной системы РЭБ и Единой региональной системы ПВО России и Беларуси", - рассказал Сергей Шойгу.


Владислав Куликов

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Шойгу Сергей
Проекты
Военные учения
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