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28.10.2019
Российская газета

Россия и Беларусь проведут более 100 военных мероприятий в 2020 году

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Пресс-служба ОДКБ
Пресс-служба ОДКБ.

Военные ведомства России и Беларуси утвердили совместный уставной документ об основах применения региональной группировки. Как подчеркнул министр обороны России Сергей Шойгу, документ был подготовлен ведущими военно-научными организациями наших стран.

Как сообщил журналистам Сергей Шойгу, на прошедшей совместной коллегии военных ведомство России и Беларуси были проанализировали результаты совместного оперативного учения "Щит Союза - 2019", которое, по его словам, подтвердило возросший боевой потенциал вооруженных сил России и Беларуси.

"Его итоги будут учтены при подготовке совместного стратегического учения "Запад-2021", - рассказал министр обороны России Сергей Шойгу. - Еще раз отмечу, что учение носило исключительно оборонительный характер и было направлено на снижение угроз военной безопасности Союзного государства, что бы ни говорили по этому поводу на Западе".

Также на совместной коллегии были приняты решения по ряду других актуальных направлений военной деятельности в рамках Союзного государства. "Подписали межправительственное Соглашение по взаимному обмену геопространственной информацией. "Утвердили Положение об информационном обмене между Национальным центром управления обороной и Центральным командным пунктом Вооружённых Сил Республики Беларусь", перечислил Сергей Шойгу.

Утвержден и план военного сотрудничества на 2020 год. Он включает 136 мероприятий, половина из которых - мероприятия оперативной и боевой подготовки.

"Подчеркну, что сегодняшнее заседание подтвердило единство взглядов военных ведомств России и Беларуси на практическое взаимодействие в оборонной сфере и нацеленность на обеспечение общей военной безопасности", заявил Сергей Шойгу.


Владислав Куликов

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2020-й год
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