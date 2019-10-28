Новейший российский боевой модуль показали в Туле

Заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров и главнокомандующий Сухопутными войсками России Олег Салюков в минувший четверг посетили оборонные предприятия Тулы.

Департамент информации и массовых коммуникаций оборонного ведомства разметил фоторепортаж об этом событии на сайте Министерства обороны.

Военные эксперты обратили внимание, что наряду с известными и хорошо зарекомендовавшими себя боевыми машинами гостям были представлены и новинки.

Так, на одной из фотографий можно увидеть часть изделия, очень похожего на ранее демонстрировавшийся лишь в виде макетов боевой модуль "Эпоха". На нем стоит новый прицел, заметно необычное расположение 7,62-мм пулемета. Кроме того, вверху видна крышка открытого отсека с малогабаритными управляемыми ракетами "Булат".

Ранее сообщалось, что основным вооружением этой необитаемой башни станет 57-мм автоматическая пушка. Ракетное, кроме упомянутых выше "Булатов", будет представлено дальнобойным противотанковым комплексом "Корнет".

Как ожидается, новинка будет использоваться при модернизации БМП-2 и БМП-3. На базе последней машины уже создан опытный образец, который в настоящее время проходит испытания.

Алексей Брусилов, Алексей Моисеев