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28.10.2019
Российская газета

Россия установила в Арктике гиперзвуковой радар

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Источник изображения: rg.ru

Радиолокационный комплекс "Резонанс-Н", способный обнаруживать малозаметные и гиперзвуковые цели, развернут на архипелаге Новая Земля. Комплекс заступит на боевое дежурство в ноябре 2019 года.

- Это третья в Арктике РЛС данного типа. Станция подключена, настроена и готова к боевому применению. Сейчас на объекте работает межведомственная комиссия по приемке и передаче радара в состав ПВО Северного флота, - рассказал ТАСС генеральный директор Научно-исследовательского центра "Резонанс" Иван Назаренко.

По его словам, военным передано уже четыре станции, пятая находится на завершающей стадии производства. Все "Резонансы" предназначены для контроля воздушного пространства над Арктикой. Метровый диапазон, в котором работает радар, позволяет эффективно обнаруживать цели, изготовленные по технологии стелс, и гиперзвуковые ракеты, летящие со скоростью до 20 Махов. В РЛС использован принцип резонансного отражения радиоволн от объекта, что приводит к резкому увеличению его эффективной отражающей поверхности. Дальность обнаружения и выдачи целеуказаний по аэродинамическим целям 600 километров на высоте до 100 км, по баллистическим - 1200 км.


Антон Валагин

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Страны
Россия
Проекты
Арктика
ГЗЛА
СФ
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