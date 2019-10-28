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28.10.2019
WarSpot

Турция намерена строить субмарины

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Первые турецкие подлодки будут копиями немецких. Вчера, 24 октября, портал upi.com сообщил о том, что Минобороны Турции объявило о запуске MiLDEN — проекта постройки отечественных боевых субмарин.

MiLDEN является сокращением от Milli Denizalti, что переводится как "национальная подводная лодка". Первую субмарину планируют принять на вооружение к 2040 году, и она будет построена на базе немецкого проекта Type 209.

Турецкие субмарины проекта Type 214

Источник изображения: defensenews.com

Для ВМС Турции уже закуплено шесть субмарин проекта Type 214 (модернизированная версия Type 209). Кроме того, в ближайшие годы планируется заказ ещё шести единиц. После этого Турция намерена полностью освоить производство подлодок. Ранее Турция успешно реализовала проект M?LGEM по постройке отечественных корветов.

Проект Type 209 был разработан западногерманским конструкторским бюро Ingenieur Kontor L?beck в 60-е годы. Благодаря удачной конструкции и относительно невысокой стоимости субмарины этого проекта до сих пор продолжают выпускаться в различных модификациях. Существует пять основных серий подлодок Type 209: 1100, 1200, 1300, 1400 и 1500, которые отличаются друг от друга размерами, водоизмещением и штатным вооружением. Подлодки Type 209 состоят на вооружении флотов 14 стран, за время существования проекта построено более 70 единиц. Также на базе проекта 209 создаются современные версии подлодок. В частности, субмарины проекта Type 214 отличаются увеличенным водоизмещением (1700 т в надводном положении) и большей автономностью.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Турция
Проекты
209 SSK Type
209 тип
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