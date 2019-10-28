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28.10.2019
Газета.ru

"Фиктивная погоня": Земан осудил контрразведку за русских шпионов

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Земан посоветовал контрразведке перестать искать "русских шпионов"

Чешская контрразведка посвящает 90% своей деятельности российским и китайским "шпионам", хотя ей бы следовало обратить внимание на экономические преступления и коррупцию внутри страны, заявил президент Чехии Милош Земан. В последнее время Служба безопасности и информации государства довольно часто сообщает о шпионских сетях, якобы финансируемых Россией, за что подвергается критике со стороны главы государства.

Президент Чехии Милош Земан посоветовал Службе безопасности и информации (СБИ, контрразведке) страны заняться расследованием экономических преступлений и борьбой с коррупцией, а не поиском мифических российских и китайских "шпионов".

Чешское правительство уже четвертый год предлагает главе государства повысить главу СБИ Михала Коуделку до звания бригадного генерала в связи с очередной годовщиной образования страны. Президент отказывается. "Я сказал господину премьеру: пусть господин Коуделка вместо фиктивной погони за российскими и китайскими шпионами займется экономическими преступлениями в Чехии", - сказал Земан в эфире TV Barrandov.

Он обратил внимание, что, судя по документам СБИ, российским и китайским "шпионам" посвящено 90% деятельности контрразведки.

Во время выступления на международной конференции по безопасности в Праге 21 октября Коуделка сообщил, что в прошлом году СБИ совместно с Национальным управлением по борьбе с оргпреступностью (НУБОП) якобы "разбили и уничтожили" шпионскую сеть, которую, по его словам, создавала в Чехии российская Федеральная служба безопасности (ФСБ). Он утверждал, что этот проект финансировали из Москвы. Целью этой сети контрразведчик назвал атаку на цели в стране и на ее зарубежных партнеров.

Официальный представитель руководителя СБИ не смог предоставить более конкретной информации, объяснив это тем, что расследование еще не завершено.

В российском посольстве в ответ на заявления Коуделки сказали принадлежащему Григорию Березкину РБК, что эта информация "не имеет ничего общего с действительностью".

Земан обратил внимание на это заявление российских дипломатов. "Заметьте, это [сообщение главы контрразведки] российское посольство с усмешкой опровергло. А я говорю, что если бы так действительно было, так почему мы никого не выслали?" - сказал чешский лидер.

Заявления контрразведки о присутствии в Чехии множества российских и китайских шпионов стали причиной критики в адрес СБИ со стороны Земана еще в декабре прошлого года. Он тогда указывал на то, что в закрытых докладах спецслужбы не было информации об этом.

Но на следующий день Коуделка сообщил, что ведомство раскрыло сеть одной из российских спецслужб, не уточнив, какой именно.

После этого журнал Respekt провел расследование, согласно которому в сеть агентов входили граждане Чехии и России, которые получили чешское гражданство. В издании утверждали, что в 2018 году в республике задержали группу россиян, работавших под прикрытием двух частных компаний, которые продавали компьютерное оборудования. По информации журналистов, в реальности они получали из РФ технику для подготовки кибератак, которую доставляли через третьи страны по дипломатическим каналам.

Через некоторое время автор журналистского расследования Ондржей Кундра дал интервью "Радио Свобода", в котором рассказал, что сеть функционировала более двух лет, причем большую часть этого времени за ней следили чешские спецслужбы. "Что интересно, эти хакеры подчинялись российской контрразведке, подразделению ФСБ. В прошлом, когда речь шла о хакерских атаках в международном контексте, выяснялось, что к этому имеет отношение российская военная разведка (ГУ ГШ, известная как ГРУ). В чешском случае говорится об агентах ФСБ, которые были членами хакерской группы, но они, скорее всего, были частью более обширной структуры, которая действовала и, возможно, продолжает действовать в Европе, а возможно, и в других частях мира", - рассказал журналист.

По его версии, эту сеть из групп агентов создавали по всему миру, чтобы было сложнее отследить и предотвратить хакерские атаки.

В отчете работы за 2017 год сотрудники СБИ сообщили о нескольких кибератаках на чешские государственные ресурсы, который произошли за этот период. По данным службы, хакеры смогли получить доступ к электронной почте сотрудников внешнеполитического ведомства и пытались взломать почту работников министерства обороны. Контрразведка связала эти попытки с деятельностью российских спецслужб.


Кристина Сизова

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