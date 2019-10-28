"Фиктивная погоня": Земан осудил контрразведку за русских шпионов
Земан посоветовал контрразведке перестать искать "русских шпионов"
Чешская контрразведка посвящает 90% своей деятельности российским и китайским "шпионам", хотя ей бы следовало обратить внимание на экономические преступления и коррупцию внутри страны, заявил президент Чехии Милош Земан. В последнее время Служба безопасности и информации государства довольно часто сообщает о шпионских сетях, якобы финансируемых Россией, за что подвергается критике со стороны главы государства.
Президент Чехии Милош Земан посоветовал Службе безопасности и информации (СБИ, контрразведке) страны заняться расследованием экономических преступлений и борьбой с коррупцией, а не поиском мифических российских и китайских "шпионов".
Чешское правительство уже четвертый год предлагает главе государства повысить главу СБИ Михала Коуделку до звания бригадного генерала в связи с очередной годовщиной образования страны. Президент отказывается. "Я сказал господину премьеру: пусть господин Коуделка вместо фиктивной погони за российскими и китайскими шпионами займется экономическими преступлениями в Чехии", - сказал Земан в эфире TV Barrandov.
Во время выступления на международной конференции по безопасности в Праге 21 октября Коуделка сообщил, что в прошлом году СБИ совместно с Национальным управлением по борьбе с оргпреступностью (НУБОП) якобы "разбили и уничтожили" шпионскую сеть, которую, по его словам, создавала в Чехии российская Федеральная служба безопасности (ФСБ). Он утверждал, что этот проект финансировали из Москвы. Целью этой сети контрразведчик назвал атаку на цели в стране и на ее зарубежных партнеров.
Официальный представитель руководителя СБИ не смог предоставить более конкретной информации, объяснив это тем, что расследование еще не завершено.
В российском посольстве в ответ на заявления Коуделки сказали принадлежащему Григорию Березкину РБК, что эта информация "не имеет ничего общего с действительностью".
Земан обратил внимание на это заявление российских дипломатов. "Заметьте, это [сообщение главы контрразведки] российское посольство с усмешкой опровергло. А я говорю, что если бы так действительно было, так почему мы никого не выслали?" - сказал чешский лидер.
Заявления контрразведки о присутствии в Чехии множества российских и китайских шпионов стали причиной критики в адрес СБИ со стороны Земана еще в декабре прошлого года. Он тогда указывал на то, что в закрытых докладах спецслужбы не было информации об этом.
После этого журнал Respekt провел расследование, согласно которому в сеть агентов входили граждане Чехии и России, которые получили чешское гражданство. В издании утверждали, что в 2018 году в республике задержали группу россиян, работавших под прикрытием двух частных компаний, которые продавали компьютерное оборудования. По информации журналистов, в реальности они получали из РФ технику для подготовки кибератак, которую доставляли через третьи страны по дипломатическим каналам.
Через некоторое время автор журналистского расследования Ондржей Кундра дал интервью "Радио Свобода", в котором рассказал, что сеть функционировала более двух лет, причем большую часть этого времени за ней следили чешские спецслужбы. "Что интересно, эти хакеры подчинялись российской контрразведке, подразделению ФСБ. В прошлом, когда речь шла о хакерских атаках в международном контексте, выяснялось, что к этому имеет отношение российская военная разведка (ГУ ГШ, известная как ГРУ). В чешском случае говорится об агентах ФСБ, которые были членами хакерской группы, но они, скорее всего, были частью более обширной структуры, которая действовала и, возможно, продолжает действовать в Европе, а возможно, и в других частях мира", - рассказал журналист.
В отчете работы за 2017 год сотрудники СБИ сообщили о нескольких кибератаках на чешские государственные ресурсы, который произошли за этот период. По данным службы, хакеры смогли получить доступ к электронной почте сотрудников внешнеполитического ведомства и пытались взломать почту работников министерства обороны. Контрразведка связала эти попытки с деятельностью российских спецслужб.
Кристина Сизова
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