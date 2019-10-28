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28.10.2019
Военное обозрение

Американские штурмовики A-10 Thunderbolt II получат систему объёмного звука

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Американские штурмовики A-10C Thunderbolt II получат комплексы объемного звука для системы предупреждения об облучении и пусках ракет. Как сообщает "NPlus1" со ссылкой на Jane’s, Военно-воздушные силы США заключили контракт с компанией Terma North America на поставку 328 комплектов звуковой системы.

Источник изображения: topwar.ru

В рамках соглашения, компания обязуется поставить и оснастить системой объемного звука порядка 150-200 штурмовиков A-10C Thunderbolt II. Работы по установке систем должны быть закончены к февралю 2024 года. Командование ВВС США планирует, что с установкой новой звуковой системы пилоты штурмовиков будут получать больше информации об имеющихся угрозах самолету.

В настоящее время на штурмовиках А-10 имеется система предупреждения об атаке, вся информация об излучении или запуске по самолету ракет выводится на дисплей пилота и сопровождается простым звуковым сигналом. Установка системы объемного звука позволит улучшить осведомленность летчиков, так как воспроизводит сигнал с той стороны, откуда идет угроза самолету. Точность направления составляет 15 градусов по азимуту и возвышению. Новая система позволяет получать информацию о пусках ракет, облучении радаром, лазерном облучении и обстреле из малокалиберного оружия.

Штурмовики A-10C Thunderbolt II станут первыми в ВВС США, получившими систему объемного звука от компании Terma. В настоящее время такие системы используются только на истребителях F-16 Fighting Falcon ВВС Дании.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
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Страны
Дания
США
Продукция
A-10 Warthog
F-16
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