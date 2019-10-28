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28.10.2019
ТАСС

Военные полицейские из Чечни начали патрулирование на севере Сирии

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Бронеавтомобиль "Патруль" Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации в Сирии
Бронеавтомобиль "Патруль" Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации в Сирии.
Источник изображения: Военный Осведомитель / vk.com/milinfolive

Глава Чечни Рамзан Кадыров отметил, что военнослужащие имеют хорошую подготовку. Кроме того, их службу в Сирии ранее положительно отмечали представили местного населения и органов власти

ГРОЗНЫЙ, 25 октября. /ТАСС/. Подразделения российской военной полиции из Чечни начали патрулирование в зоне вывода курдских отрядов самообороны на севере Сирии, сообщил в своем канале в Telegram глава республики Рамзан Кадыров.

"Военная полиция из Чечни начала решение задачи по обеспечению безопасности населения и патрулированию территории, откуда выводятся "курдские отряды самообороны и вооружение". Военнослужащие, командированные в Сирию, имеют хорошую подготовку. Ранее их службу в Сирии положительно отмечали представили местного населения и органов власти", - написал глава республики, отметив, что помощь пострадавшим в ходе военных действий жителям Сирии оказывает Фонд имени Ахмат-Хаджи Кадырова.

Как сообщалось, Россия дополнительно перебросила в Сирию еще около 300 военных полицейских из Чечни для выполнения спецзадач в 30-километровой зоне на сирийско-турецкой границе. Военнослужащие отправились с аэродрома в Северной Осетии.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Сирия
Турция
Компании
ВПВС РФ
Персоны
Рамзан Кадыров
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