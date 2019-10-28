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28.10.2019
Военное обозрение

США и Франция отказали Индии в передаче технологий создания авиадвигателей

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Из Индии приходят сведения о том, что ключевой проект по развитию авиационного двигателестроения пришлось приостанавливать по ряду причин. Причём слово "приостановить" использует индийская сторона.

Источник изображения: topwar.ru

Индийское издание The Economic Times сообщает, что возникли трудности с вариантом индо-американской кооперации, предполагавшей создание нового реактивного двигателя для истребителя и перспективного беспилотника, которые бы эксплуатировались в ВВС Индии.

Отмечается, что стороны не смогли прийти к единому соглашению в связи с тем, что "не поступило конкретных и выгодных предложений от индийской отрасли".

Изначально проект предполагали реализовать по линии DTTI. Это так называемая Инициатива по обмену оборонными технологиями и взаимной торговле.

Замминистра обороны США по закупкам Эллен М.Лорд:

Программа по двигателю на данный момент выполняться не будет. Пока мы не смогли понять, какие технологии экспортного плана окажутся полезными для индийской стороны. Но мы планируем работать по другим направлениям и технологиям. Потенциал сотрудничества с индийскими партнёрами, на самом деле, большой. Команды будут работать над изучением вопроса.

Фактически речь идёт об отказе США передать технологии создания авиационных реактивных двигателей на условиях Индии.

Примечательно, что то же издание сообщает следующее: инициатива по передаче индийской стороне Францией технологий двигателя к истребителям Rafale тоже была приостановлена. Министр обороны Раджнат Сингх, как пишет ET, пытается договориться с французами, чтобы те всё же решили передать технологии авиационного двигателестроения в рамках контракта.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
США
Франция
Продукция
Rafale
Проекты
БПЛА
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