Ядерный щит России потребовал проверки на прочность

На маневрах "Гром-2019" случилась техническая осечка, одна из баллистических ракет Р-29Р после залпа не улетела в условного противника, а осталась в шахте субмарины. Ставит ли такая осечка под сомнение надежность ядерного сдерживания у ВС РФ? И почему на том же учении ни разу не запустили новую ракету "Булава"?

В ходе стратегического командно-штабного учения "Гром-2019" атомный подводный крейсер К-44 "Рязань", который находился в Охотском море, не смог провести второй из двух запланированных пусков межконтинентальных баллистических ракет (МБР) Р-29Р. Инцидент произошел еще в прошлый четверг, а сообщило об этом в понедельник издание "Ведомости" – со ссылкой на "двух человек, близких к Минобороны".

Причем учение проходило под руководством президента Владимира Путина, который находился в Национальном центре управления обороной в Москве. Накануне маневров врио начальника Главного управления международного военного сотрудничества Евгений Ильин обещал, что подводный крейсер, входящий в состав 25-й дивизии подлодок Тихоокеанского флота, проведет два залпа.

Мишенью для ракеты стал полигон Чижа, расположенный на другом конце страны – в Ненецком автономном округе. Однако боеприпас не вышел из шахты, субмарина вернулась в пункт постоянного базирования с неотстрелянной ракетой.

Как правило, у подобных инцидентов бывает какая-то одна из трех причин: ошибка экипажа, сбой оборудования либо поломка самой ракеты. Источники заподозрили, что причина сбоя крылась в оборудовании. Кстати, как сообщают авторы блога "Флот открытого океана. Третья попытка", в ходе того же учения другие новейшие подлодки – проекта 955 "Борей", оснащенные новыми баллистическими ракетами "Булава", тоже не произвели ни одного залпа.

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В Минобороны частично подтвердили сообщение издания, однако дали понять, что проблему обнаружили не в оборудовании, а в самой ракете. "Оценив информацию о техническом состоянии одной из ракет подводной лодки "Рязань", полученную непосредственно перед пуском, было принято решение не задействовать ее в учебном ударе", – отметил представитель Минобороны. Однако, добавил он, инцидент не стал "внештатной ситуацией", а отмена пуска не повлияла на результаты учения. В ведомстве пояснили, что целью маневров была проверка системы боевого управления Вооруженными силами, а не способность дать залп максимальным числом ракет.

Как известно, жидкостные двухступенчатые ракеты для подлодок Р-29Р (по натовской классификации Stingray – "Скат") приняты на вооружение еще в 1977 году. Этими ракетами, входящими в состав российской ядерной триады, оснащены подлодки-ракетоносцы проекта 667 БДРМ "Кальмар". К ним принадлежит и атомный подводный крейсер "Рязань". Известно, что в ходе стрельб в 2009 году "Рязань" успешно попала теми же ракетами по тому же самому полигону Чижа.

По мнению военного эксперта Алексея Леонкова, сообщения СМИ о каких-либо инцидентах во время учений требуют тщательной проверки. "При выполнении боевой задачи Р-29Р все равно долетит до цели и произведет то, для чего она предназначена – ядерный взрыв. Потому говорить о проблемах из-за некоего устаревания Р-29Р преждевременно, ведь эти МБР регулярно проверяются на предмет дальнейшего срока службы", – сказал Леонков газете ВЗГЛЯД.

"Отказ – это бывает, причем не в первый раз. В данном случае ракета не застряла на выходе – уже хорошо",

– считает военный эксперт Павел Фельгенгауэр. "В принципе на качество ядерного сдерживания это не влияет. Да, у каждой ракеты есть свой коэффициент технической надежности, и в случае с Р-29Р по документам он составляет 0,95. Это означает, что пять ракет из сотни могут не взлететь. Но пусть даже 70% или 50% взлетит – в целом для ядерного сдерживания этого достаточно", – отмечает эксперт.

Фельгенгауэр не исключил, что в случае с неотстрелянной ракетой могут быть проблемы по сроку годности и его продлению. "Здесь должна разобраться комиссия. Это уже не первый случай. Главное, что не произошло никаких утечек, лодка и экипаж не пострадали", – добавил собеседник.

Председатель Общероссийского движения поддержки флота, капитан первого ранга запаса Михаил Ненашев напоминает, что продление срока годности возрастных ракет – это нормальная практика.

"Сейчас в ВМФ и ВС РФ все больше уделяется внимания эффективному использованию техники. Потому неслучайно стоит вопрос о модернизации крейсеров, которые в свое время хотели чуть не списать. Это касается и ракет, которые стоят на вооружении", – сказал Ненашев газете ВЗГЛЯД.

Все опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты не видят в данном инциденте признаков какого-то кризиса российских стратегических сил в целом. "Однако есть вопросы, почему в учениях бездействовал "Борей", почему он не сделал пуски "Булавой". Вообще с "Булавой" у нас наблюдаются какие-то проблемы. Но опять-таки на ядерное сдерживание это не влияет", – подчеркнул Фельгенгауэр.

В том, что "Булавой" никто не стрелял, нет ничего критичного, полагает капитан первого ранга. "Нужно понимать, что "Булава" – это относительно новый комплекс, который находится в доводке. Зачастую новая техника требует немало времени на испытания даже в том случае, если она уже принята на вооружение. В этом нет никакой проблемы", – сказал Ненашев.

Он отметил, что во время "учений, испытаний, модернизации новых или старых комплексов бывают и нештатные ситуации". "Сейчас начнется расследование по поводу Р-29Р с участием представителей промышленности, и реальные причины инцидента будут выяснены. Но я уверен: ошибки экипажа не было, так как уровень подготовки наших моряков ни у кого не вызывает вопросов", – продолжил собеседник.

Он напомнил, что пуски любых ракет из подводного положения – это всегда особенно сложный, высокотехнологический этап. "Такие ситуации случаются и у нас, и у нашего вероятного противника. Комиссия должна разобраться, что стало причиной – и, возможно, внести коррективы в использование подобных ракет", – подытожил Ненашев.

Алексей Нечаев, Иван Абакумов