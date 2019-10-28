Названа выгода России от размещения военной базы в ЦАР

"Если мы хотим закрепиться в Африке, мы будем закрепляться там, где законные правительства просят нашей помощи", – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Перенджиев. Так он прокомментировал заявление президента Центральноафриканской Республики (ЦАР) о возможности появления российской военной базы в этой стране.

"Я думаю, российская база в ЦАР может быть нужна примерно для того же, для чего нужно российское присутствие в Сирии – заниматься вопросами примирения враждующих сторон", – отметил доцент РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета "Офицеры России" Александр Перенджиев.

Помимо политических задач примирения сторон, речь может идти о "военно-политических действиях" – о разграничении вооруженных групп, полагает эксперт.

Вторая задача, которую практически могли бы выполнить российские военные – охрана по просьбе властей ЦАР каких-либо стратегически важных объектов, с обеспечением безопасности которых не справляются местные силовики.

Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера в пятницу заявил РИА "Новости", что его страна рассматривает возможность создания в стране российской военной базы. Туадера утверждает, что этот вопрос прорабатывается министерствами обороны двух стран. Президент ЦАР, прибывший в Сочи для участия в саммите "Россия-Африка", встречался с Владимиром Путиным. Но тема создания российской базы в ЦАР на этой встрече не обсуждалась, сообщил в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Но если российская база в Центральноафиканской Республике все-таки появится, то "Россия получит точку геополитического влияния в этом регионе", отметил Перенджиев. "В дальнейшем российская сторона получит какие-то привилегии и при формировании экономических проектов", – указал собеседник. Отметим, что ЦАР богата полезными ископаемыми – так, к примеру в 2012 году здесь было добыто алмазов на сумму 62 млн долларов. Однако из-за гражданской войны добыча резко сократилась – до 2,3 млн долларов в 2018 году. Кроме того, республика обладает большими запасами урана, нефти и, предположительно, золота. Сейчас доля ВВП от добычи ископаемых невелика – порядка 15–20%, и Россия в этом процессе не участвует. Однако правительство этой страны объективно заинтересовано в развитии совместных проектов по добыче сырья.

Кроме того, в том же интервью Фостен-Арканж Туадера заявил, что республика хотела бы получить от России новые партии вооружений, в дополнении к тем военным поставкам, которые имели место в прошлом году.

Напомним, что гражданская война между центральным правительством и коалицией мусульманских группировок "Селека" идет в ЦАР с 2012 года. В качестве третьей силы выступает христианское ополчение "Анти-Балака". В 2013 году повстанцы "Селеки" захватили столицу страны Банги, а лидер коалиции Мишель Джотодия провозгласил себя президентом. Позже повстанцев вытеснили из столицы, и война переместилась на окраины страны. Поддержку правительству оказывали Франция, страны – члены ЭКОЦАС (Экономическое сообщество стран Центральной Африки) и Африканского союза. Мирное соглашение было заключено в начале 2019 года. Стороны договорились об организации свободных и инклюзивных выборов, которые позволят обеспечить сменяемость власти в стране. Однако, по оценке экспертов, конфликт рано считать завершенным.

"В определенном смысле мы говорим не только о военных базах, но речь может идти и о других структурах, которые могут быть также необходимы в ЦАР. Если мы там будем осуществлять гуманитарные операции, скажем, развертывать систему полевых госпиталей, то также может потребоваться их охрана", – отметил Перенджиев.

Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия может предложить Африке, что может получить взамен и с кем придется за это побороться.