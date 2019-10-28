Корабельные и авиационные автоматические пушки Грязева – Шипунова остаются лучшими в мире

Одно из ведущих российских предприятий по разработке комплексов высокоточного оружия – тульское Конструкторское бюро приборостроения им. А.Г. Шипунова отметило в октябре 92 года со дня основания.

За это время на предприятии было создано около 200 образцов оружия: от пистолета ТТ до суперсовременных противотанковых комплексов. Здесь работал, пожалуй, самый известный оружейный дуэт – Василий Грязев и Аркадий Шипунов, пишет портал Ростеха.

Марка ГШ (Грязев Шипунов) стала мировым брендом. Они создали десятки совместных проектов, важнейшим из которых стала унифицированная система малокалиберного автоматического вооружения.

Портал вспомнил лучшие пушки Грязева Шипунова. Двуствольная авиационная пушка ГШ-23 – одна из самых известных и массовых предназначена для оснащения подвижных и неподвижных пушечных установок. Была поставлена на вооружение в 1965 году и устанавливалась на рекордное количество летательных аппаратов. В разные годы модификациями ГШ-23 вооружались истребители МиГ-21, МиГ-23, Як-28, Як-130, Су-15, Су-17; вертолеты Ка-25, Ка-29, Ми-24ВМ, Ми-35М; тяжелые транспортные самолеты Ил-76М, Ту-22М, Ту-95МС.

Применение конструкторами двуствольной схемы и безударного досылающего механизма ускорительного типа увеличило скорость стрельбы до 3400 выстрелов в минуту против 1800 выстрелов у предыдущих моделей. Использование единых механизмов для обслуживания обоих стволов позволило создать двуствольную пушку в габаритах и массе одноствольной. Вариации ГШ-23 используются до сих пор в России и десятках других стран.

Пушка ГШ-301 стала самой легкой в калибре 30 мм. Она весит менее 50 кг и отличается высоким темпом стрельбы для одноствольных пушек этого калибра до 1800 выст/мин. Пушка выпускается с начала 1980-х годов и до сих пор остается основным орудием ближнего боя для российских истребителей МиГ-29, МиГ-35, Су-27, Су-30, Су-33, Су-35, Су-37, Су-47, а также для фронтового бомбардировщика Су-34. Это одна из первых советских серийных пушек, получивших жидкостное охлаждение, защищающее орудие от перегрева.

Специалисты отмечают, что разработки тандема Грязева Шипунова отличаются не только высокими техническими характеристиками, но и особенно изящным исполнением. Так, за свой внешний вид пушка ГШ-301 получила народное название "Балеринка". Благодаря конструкторским решениям В.П. Грязева при большем калибре новая пушка оказалась даже легче своей предшественницы ГШ-23. Разработанная около 40 лет назад конструкторская схема остается актуальной – на новейший истребитель пятого поколения Су-57 устанавливается модернизированная версия ГШ-301.

Шестиствольная авиационная пушка ГШ-6-30 предназначена для оснащения неподвижных установок истребителей-бомбардировщиков МиГ-27. Из-за огромной мощности орудия при его использовании вводились ограничения, так как стрельба полным боекомплектом могла сказаться на работе электрооборудования самолета и даже вызвать разрушение фар. Стрельба из "шестистволки" поражала своей силой – за несколько секунд массированного удара пушка выпускала стокилограммовый залп. Новая артсистема калибра 30 мм на момент выпуска превосходила большинство западных образцов.

Модификация этой пушки вошла в корабельный артиллерийский комплекс АК-630 – основное средство противовоздушной обороны современных военных кораблей. Модель ГШ-6-30К кроме низколетящих самолетов может поражать также легкобронированные надводные цели и плавающие мины. Система принудительного водяного охлаждения стволов увеличивает непрерывную работу орудия. А для более легких кораблей в КБП разработан автомат ГШ-6-30Л.

Кроме авиационных и корабельных пушек в сотрудничестве Грязева и Шипунова созданы лучшие скорострельные орудия для сухопутных войск. Зенитный автомат калибра 30 мм был разработан в Туле в начале 1980-х годов специально для ЗРПК "Тунгуска". На каждую машину ставится два автомата, работающие поочередно от одной системы управления. Благодаря этому достигается высочайшая для наземной техники скорость стрельбы до 5000 выстрелов в минуту.

Современная модификация "зенитки" 2А38 устанавливается на один из лучших ЗРПК современности "Панцирь-С1". Даже при стрельбе в движении автомат поражает цели с высокой точностью. Электронное управление самостоятельно наводит орудие на цель. 2А38 может уничтожать низколетящие самолеты и вертолеты, некоторые типы крылатых ракет, а также легкобронированные наземные цели.

В 1980 году на вооружение поступило универсальное орудие, разработанное союзом Грязева и Шипунова – автоматическая пушка 2А42. Орудие устанавливается как на боевые машины БМП-2, БМД-2, БМД-3, БТР-90, БМПТ, так и на ударные вертолеты Ка-50, Ка-52, Ми-28. Это очень надежная и неприхотливая пушка, которая позволяет произвести отстрел всего боекомплекта без задержек и охлаждения даже в условиях повышенной запыленности. 2А42 отстреливает боекомплект 500 снарядов калибром 30 мм за одну минуту. Пушка может поражать большинство типов воздушных и наземных целей легкого бронирования, а также живую силу на расстоянии до 4 км.

Развитие универсальной модели продолжается. Современная модификация пушки 2А42 входит в дистанционно-управляемый боевой модуль "Бумеранг-БМ". Этот модуль составляет основу вооружения перспективной боевой машины пехоты на гусеничной платформе "Курганец-25" и перспективной тяжелобронированной боевой машины пехоты Т-15 на базе платформы "Армата".