Недостатки бронекатеров "Гюрза-М" по мнению офицера ВМС Украины

Попытка превратить полицейский речной катер в боевой морской оказалась ошибочной, заявил заместитель начальника штаба ВМС Украины по евроинтеграции капитан первого ранга Андрей Рыженко.

Как сообщает Mil.Press FLOT, ссылаясь на издание "Думская" офицер рассказал о недостатках малых бронированных артиллерийских катеров "Гюрза-М".

По его словам, применение катеров типа "Гюрза-М" ограничено реками и Азовским морем. В Черном море они не могут выполнять задачи уже при легком (3 балла) волнении.

Также они не удовлетворяют военно-морское ведомство своими возможностями огневого поражения по надводным целям и бронированием.

"Оказалась неудачной концепция бронирования катера – он вышел тяжелым и дорогим. В реалиях морского боя броня его не спасет, что было подтверждено 25 ноября прошлого года в Керченском проливе", – цитирует офицера "Думская".

Андрей Рыженко высказал свое мнение об американских катерах "Айленд", которые в октябре прибыли в Одессу. Он отметил экономичность катеров, возможность установки на них дополнительного оборонительного вооружения ("Айленды" вооружены 25-мм пушкой и двумя пулеметами), а также многозадачность.

Патрульные катера "Айленд", по словам представителя ВМС Украины, предназначены для охраны морских объектов, наблюдения за обстановкой, сбора данных по судоходству, проведения противоминных, аварийно-спасательных и специальных операций.