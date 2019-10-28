Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин ответил на вопросы "РГ"

В декабре 2020 года Служба внешней разведки отметит свое 100-летие. Мы попросили директора СВР Сергея Евгеньевича Нарышкина, оглянувшись в прошлое, назвать несколько наиболее удачных, на его взгляд, операций внешней разведки.

Сергей Нарышкин: Основные достоинства внешней разведки - профессионализм, надежность и эффективность. Наша цель - своевременное информирование руководства страны о событиях в мире, о возникающих угрозах и рисках. Эти данные поставлялись все годы существования Службы - вне зависимости от политической конъюнктуры, от условий, в которых приходилось работать.

Вспомним крайне напряженный период накануне Великой Отечественной войны. Гитлеровская Германия осыпала СССР лживыми заверениями в своем миролюбии, а внешняя разведка на регулярной основе информировала высшее руководство страны о назревающей опасности. За несколько месяцев до войны в адрес Сталина поступили более ста добытых материалов по этой теме. А 17 июня 1941 года [начальник внешней разведки] Павел Михайлович Фитин лично докладывал ему о неминуемости нападения в самое ближайшее время. Это был, безусловно, мужественный поступок, ведь на Фитине лежала колоссальная личная ответственность.

Сегодня на сайте Службы внешней разведки размещены сотни рассекреченных документов, добытых в предвоенной Европе. С первых дней после прихода Гитлера к власти наша внешняя разведка информировала высшее руководство страны об агрессивном характере фашизма, призывала к борьбе с этим злом. Подробно докладывала она и о планах так называемых "умиротворителей" - лидеров западного мира, покрывавших гитлеровские преступления.

Возьмем, к примеру, военные годы. Разведка занималась тогда организацией партизанского движения на оккупированных территориях, добывала стратегические сведения о планах вражеского командования. Упомяну лишь битву под Москвой, известную на Западе как "Операция "Тайфун", и сражение на Курской дуге - "Операция "Цитадель".

Наши разведчики обеспечивали руководство страны исчерпывающей информацией о позициях западных союзников накануне конференций в Тегеране, Ялте и Потсдаме, успешно противодействовали попыткам сепаратных переговоров нацистской Германии с Англией и США. В рамках каждого из упомянутых направлений были проведены десятки выдающихся операций. Многие из них вошли в наши профессиональные учебники, а самые яркие представлены на стендах Зала истории внешней разведки - нашего ведомственного музея.

Особое место, безусловно, занимает борьба с терроризмом - наиболее явной и циничной формой посягательства на главное право человека - право на жизнь

По случаю 70-летия первого испытания советской атомной бомбы хотел бы рассказать и об уникальной операции "Энормоз". Донесения внешней разведки позволили нашим ученым и инженерам ускорить процесс исследований практически вдвое. Атомное оружие в разоренной войной стране было создано в рекордные сроки - на несколько лет быстрее самых осторожных западных прогнозов.

Сложно переоценить значение этого события в международной политике. Советский атомный проект обессмыслил агрессивные планы американского командования, позволил предотвратить ядерный апокалипсис на планете, уберег страну.

Какие ассоциации возникают у вас, когда возникает вопрос о выдающихся героях отечественной разведки? Какие славные фамилии сразу же приходят на память?

Сергей Нарышкин: В Зале истории внешней разведки установлена мемориальная доска. На ней золотом выбиты имена наших героев - более семи десятков. Все они, безусловно, достойны упоминания накануне столетнего юбилея Службы. Однако есть и другие - те, чьи имена не будут раскрыты никогда, даже спустя годы после смерти. Так что семьдесят выдающихся сотрудников - лишь малая часть славного прошлого и настоящего отечественной разведки.

Каждую осень у нас принято торжественно принимать молодое пополнение. По этому случаю проводятся спортивные состязания, показательные выступления и, естественно, церемония возложения цветов к обелиску разведчикам, отдавшим жизнь за Родину.

Позднее в Зале истории, у мемориальной доски, молодые люди и девушки знакомятся с героическими именами своих предшественников, узнают об их удивительных судьбах, о совершенных ими подвигах. Эта память - важная нравственная опора патриота и профессионала, каким воспитывается каждый сотрудник нашей Службы.

Не собираетесь ли открыть к грядущему юбилею СВР России новые имена?

Сергей Нарышкин: Память о выдающихся разведчиках, героях нашей страны будет важна и полезна всему обществу и прежде всего - молодежи. Однако выстраивать работу по рассекречиванию нужно максимально осторожно. В том числе потому, что подобная информация затрагивает достаточно деликатные стороны жизни и деятельности людей, память которых мы уважаем. У кого-то из них, возможно, остались дети и внуки, другие родственники, которые живут и работают не в России. Важно исключить здесь даже малейшую возможность негативного влияния раскрытой информации на судьбы этих людей. Так что прежде всего мы тщательно изучаем политические настроения в стране их проживания и лишь затем принимаем решение.

Кроме того, конечно, есть и другие способы рассказать о подвигах наших разведчиков. В юбилейном году планируем содействовать заинтересованным авторам и творческим коллективам в создании документальных или художественных произведений на основе реальных событий. Многие молодые люди приходят в нашу профессию, вдохновившись этими сильными образами.

Что входит сегодня в сферу главных интересов Службы? Нельзя ли в пределах дозволенного поведать, какие принципиально касающиеся нас действия оппонентов были СВР предусмотрены-предугаданы?

Сергей Нарышкин: Наша главная задача остается неизменной - противодействие внешним угрозам безопасности и законным интересам России, всех ее граждан. Среди подобных угроз - разжигание вооруженных конфликтов, попытки нарушить стратегический баланс сил, неконтролируемое распространение оружия массового уничтожения, создание принципиально новых его видов.

Особое место, безусловно, занимает борьба с терроризмом - наиболее явной и циничной формой посягательства на главное право человека - право на жизнь. Не может не вызывать озабоченности и стремление зарубежных "оппонентов" вытеснить нашу страну на периферию мировой политики, подорвать ее экономику и внутреннюю стабильность, использовать исключительно как донора природных ресурсов, полигон для размещения вредных производств и хранилище ядовитых отходов. Беспрецедентными по размаху и остроте являются в настоящее время процессы информационного противоборства.

К сожалению, это далеко не полный перечень проблем, которыми вынуждена заниматься наша Служба. Что касается конкретных зарубежных государств, международных организаций, общественно-политических, коммерческих и промышленных структур, то они интересуют нас лишь по мере причастности к перечисленным вызовам.

Что если слегка ну хотя бы намекнуть, где, пусть не территориально, а в каких сферах, особо проявили себя ваши подчиненные?

Сергей Нарышкин: Задачи разведке формулирует политическое руководство страны, после чего над ними работает слаженный коллектив Службы. Так что сегодня для нас, как ни странно, вполне применима поговорка "один в поле не воин". Каждый сотрудник - и за рубежом, и в центре - трудится с максимальной самоотдачей, и в этом - главный залог общего успеха.

Романтизированные времена одиночек канули в Лету, хотя, конечно, личный вклад сотрудников я не отрицаю. Более того, с радостью вручаю отличившимся государственные награды. Но это, скорее, вопрос личного таланта и, что уж скрывать, такой тонко уловимой вещи, как удача.

Сергей Евгеньевич, мы беседуем накануне вашего 65-летия, которое вы отметите 27 октября. Вы и Служба внешней разведки встречаете юбилей в хорошем настроении и в отличной форме. Позвольте пожелать вам и СВР того, о чем вы упомянули в беседе: удачи.

Сергей Нарышкин: Искренне благодарю.

Николай Долгополов, Владислав Фронин