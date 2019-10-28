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28.10.2019
ЦАМТО

Агентство НАТО NSPA поставило Грузии автомобильную технику

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Грузино-американские военные учения в Грузии
Грузино-американские военные учения в Грузии.
Источник изображения: © AP Photo, Shakh Aivazov

ЦАМТО, 25 октября. Агентство НАТО по обеспечению и закупкам NSPA (NATO Support and Procurement Agency) продолжает оказывать помощь Грузии в укреплении и модернизации ее сектора безопасности и обороны.

Согласно сообщению NSPA, в Тбилиси 17 октября состоялась церемония передачи Министерству обороны Грузии 15 ед. автомобильной техники, включая 12 автомашин Toyota Hilux, два минивэна и одну санитарную машину. Техника будет использоваться в качестве вспомогательных транспортных средств для обучения в Совместном центре тренировок и оценок Грузия-НАТО (JTEC).

В мероприятии приняли участие более 50 человек, в том числе министр обороны Грузии, послы и другие лица, связанные с проектом.

На текущий момент продолжается расширение инфраструктуры и технических возможностей JTEC. Проект финансируется в рамках программы по укреплению оборонного потенциала НАТО (DCB) и осуществляется персоналом Трастового фонда НАТО.

Вторая фаза проекта предусматривает поставку до семи машин материального обеспечения в начале 2020 года. Учебный центр используется как ВС Грузии, так и военнослужащими НАТО.

Общий бюджет проекта составляет 1,2 млн. евро. Финансовую поддержку оказали входящие в НАТО Дания, Германия, Италия, Литва, Норвегия, Португалия, Великобритания и Турция.

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