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28.10.2019
Российская газета

Великобритания рассекретила два инцидента с беспилотниками MQ-9 Reaper

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Источник изображения: rg.ru

Два из десяти разведывательно-ударных беспилотников MQ-9 Reaper, принадлежащих Великобритании, выведены из строя серьезными авариями. Эти данные рассекретило Министерство обороны Великобритании, пишет Janes.

БПЛА MQ-9 Reaper был разработан американской компанией General Atomics Aeronautical Systems, эксплуатируется с 2007 года. Первая авария с британским дроном произошла еще в октябре 2015 года: аппарат совершил неудачную посадку, в результате которой была сломана основная стойка шасси. В результате его вывели из эксплуатации.

Второй инцидент произошел в августе 2016 года, когда БПЛА выкатился за пределы ВПП. Беспилотник отправили на ремонт. Остальные машины сейчас используются на Ближнем Востоке для операций в Сирии, сообщает портал,


Майя Бирюкова

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Страны
Великобритания
Сирия
США
Продукция
MQ-1 Predator
MQ-9 Reaper
Компании
General Atomics
Проекты
БПЛА
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