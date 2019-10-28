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28.10.2019
Lenta.ru

Канадские танкисты назвали Т-72 "лучшим выбором"

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Источник изображения: Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Советский танк Т-72 "грубее" и теснее немецких Leopard 1990-х годов, что никаким образом не влияет на возможности первого "врезать" второму, пишет "Российская газета".

"Низкий силуэт и большая 125-миллиметровая пушка Д-81ТМ позволяли ему хорошенько врезать НАТО", — приводит официальная газета российского правительства воспоминания канадского танкового специалиста, найденные на специализированном форуме CanadianGunNutz.

По его словам, "Т-72 поставлялся [в Канаду из Германии] с отличным ручным электронасосом", вследствие чего, "учитывая, что многие дома в Европе отапливаются керосином", в случае прорыва к Ла-Маншу такие танки могли бы "кормиться с земли".

В качестве преимуществ Т-72 над Leopard называются, например, отсутствие необходимости частой замены обрезиненных катков (из-за повреждений резинового покрытия), шлемофон с ларингофоном, которым не мешает шум ветра, термодымовая аппаратура советского танка, позволяющая распылять дизельное топливо на горячий коллектор, и возможность быстрого запуска после годового простоя, в том числе в залитом водой состоянии. "Через час он снова был на ходу, и это просто свело меня с ума. Я очень сомневаюсь, что Leopard того времени запустился бы так, как это сделал Т-72", — пишет эксперт.

Автор отмечает, что многие из канадских танкистов сочли Т-72 "лучшим выбором".

В октябре газета Die Welt написала, что перспективный российский танк Т-14 "Армата" со 125-миллиметровой пушкой по ряду показателей превосходит современный Leopard.

Несколько советских танков Т-54/55 и Т-72 попали из Германии в Канаду в середине 1990-х годов, где стали использоваться для испытаний перспективных снарядов и на учениях в качестве техники вероятного противника.

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Армата
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