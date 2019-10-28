GBSD: без Lockheed Martin никуда

При создании "заменителя" межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) III не обойтись без компании Lockheed Martin. Вчера, 24 октября, пресс-служба Lockheed Martin объявила о подписании контракта TMRR (Technology Maturation and Risk Reduction) с ВВС США на создание боевой части Mark21A Reentry Vehicle (Mk21A).

Американские военные планируют заменить МБР III, принятые на вооружение ещё в 70-е годы. В рамках программы GBSD (Ground Based Strategic Deterrent) замене подлежат все 450 ракет III, состоящие на вооружении ВВС США, а также, возможно, их пусковая инфраструктура. Новые МБР должны поступить в войска уже в 2027 году и прослужить до 2070-х годов. Предварительная стоимость контракта оценивается в $62,3 млрд.

Боевая часть Mk21 с ядерными боеголовками W87 Источник изображения: nnsa.energy.gov

В августе 2017 года Минобороны США назвало компании Boeing и Northrop Grumman финалистами тендера, а в июле текущего года подписало с ними контракты на постройку опытных образцов межконтинентальных баллистических ракет. Теперь же стало известно, что ВВС США профинансируют работу Lockheed Martin над Mk21A — частью ракеты, несущую ядерные боеголовки W87-1 с индивидуальным наведением. В рамках контракта стоимостью $108 млн подрядчик должен адаптировать Mk21A под перспективные ракеты, а также подготовить образцы для лётных испытаний.

Модернизация американского ядерного арсенала стартовала в 2013 году в рамках реализации стратегии "3+2", в течение 25 лет семь типов ядерных боезарядов должны быть заменены на пять новых. По словам главы Национального управления ядерной безопасности Фрэнка Клотца, "США будут иметь в своём ядерном арсенале три боеголовки для ракет наземного и морского базирования, а также два типа боезарядов, доставляемых по воздуху. Один из них — бомба свободного падения, второй — боеголовка, устанавливаемая на крылатую ракету". По различным оценкам, ядерное перевооружение США может стоить порядка $1 трлн, из которых $350 млрд будут потрачены в ближайшее десятилетие.