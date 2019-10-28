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28.10.2019
ТАСС

С помощью беспилотников военные ЮВО в Адыгее уничтожили условного противника

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САУ "Акация"
САУ "Акация".
Источник изображения: rg.ru

По данным пресс-службы военного округа, стрельбы прошли на полигоне Майкопский в обстановке максимально приближенной к боевой

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 октября. /ТАСС/. Артиллеристы южного военного округа (ЮВО) во время учений в Республике Адыгея с помощью беспилотников уничтожили условного противника. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе ЮВО.

"Подразделения артиллерийского соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Республике Адыгея, в ходе контрольной проверки за 2019 учебный год уничтожили замаскированные командные пункты условного противника, используя координаты, полученные при помощи беспилотного летательного аппарата (БЛА)", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, стрельбы прошли на полигоне Майкопский в обстановке максимально приближенной к боевой. Во время учений, беспилотник по цифровым каналам связи передавал информацию об условном противнике, что позволило артиллеристам в режиме реального времени точно определять их координаты и характеристики, а также оперативно вносить коррективы при ведении огня.

В учениях были задействованы более 500 артиллеристов и свыше 80 единиц военной техники, в том числе 152-мм самоходная гаубица "Акация", реактивные системы залпового огня "Град-М" на базе автомобиля "Урал" и 120-мм минометы "Сани", перевозимые на автомобиле КамАЗ, сообщили в пресс-службе.

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