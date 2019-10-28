На катерах типа Island ВМС Украины замечены недоделки после капремонта

Военно-морские силы Украины начали осваивать доставленные из США катера типа Island. Экипажи катеров Р190 "Славянск" и Р191 "Старобельск" проводят проверку и подготавливают из к вводу в состав ВМСУ.

Источник изображения: https://vk.com/milinfolive?w=wall-123538639_1235386

Как сообщили в Минобороны Украины, катера прибыли в порт Одессы 21 октября на борту американского контейнеровоза "Ocean Freedom" и после разгрузки 23 октября были поставлены к военному причалу в порту Одессы, где под руководством иностранных специалистов экипажи катеров проводят подготовку к эксплуатации. Перед вводом в состав ВМСУ, катера пройдут ряд ходовых испытаний в акватории Черного моря.

На фоне данных новостей в соцсетях появились фотографии хорошего качества как самих катеров, так и их "внутренностей". Обращает на себя внимание снимок, сделанный в рубке одного из катеров. Как видно на нем, производившие капитальный ремонт катера американские специалисты сильно не старались, устанавливая оборудование. На снимке хорошо видны ничем не закрытые пучки проводов, расположенных по всему пространству рубки.

Источник изображения: https://vk.com/milinfolive?w=wall-123538639_1235386

Ранее сообщалось, что при модернизации катеров на них будет установлено современное украинское оборудование, какое конкретно, не говорилось. При этом, по данным украинских СМИ, стоимость ремонта каждого катера составила 2 миллиона долларов, а установленное оборудование на обоих катерах оценивается в 1,3 млн. долларов.

ВМС США в 2018 году передали Украине списанные катера Береговой охраны класса Island "Drummond" (WPB-1323) и "Cushing" (WPB-1321), построенные в 1988 году и находящиеся на консервации в Балтиморе.

Водоизмещение – 169 т, длина 34 м. Максимальная скорость – около 29,5 узлов. Экипаж – 16 человек. Автономность – до 5 суток. Перед передачей с катеров сняли все вооружение. Киев оплачивает модернизацию и ремонт катеров, их транспортировку в Одессу и обучение персонала.

Ранее украинские СМИ сообщали, что командование ВМСУ ведет переговоры с Береговой охраной США о передаче украинским морякам еще четырех катеров данного типа. Отмечается, что катера будут поставлены из числа находящихся на хранении в Балтиморе, откуда были поставлены два первых. Представители Украины уже осмотрели имеющиеся базу и выбрали четыре наиболее подходящих.

В штабе ВМСУ заявили, что после ввода всех катеров в состав украинского флота, из них будет сформирован отдельный дивизион, который будет не только контролировать ближнюю морскую зону, но и сможет "выходить в Средиземное море для поддержки кораблей НАТО".