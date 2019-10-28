Под именем "Тиранов" в армии Израиля успешно воевали советские танки

В Армии обороны Израиля долгое время на вооружении находились советские танки Т-54, Т-55 и Т-62. СССР и его союзники не поставляли эту технику, она была захвачена в ходе боевых действий. Например, после войны 1967 года трофеями израильтян стали почти четыре сотни "пятьдесят четвертых" и "пятьдесят пятых".

Часть их них была принята на вооружение, а часть служила своеобразными донорами запасных частей. Всего в войска попало около полутора сотен таких машин, получивших обозначение TI-67 Tiran.

На них установили новые средства связи, американские пулеметы. Позже штатную 100-мм пушку стали заменять на 105-мм, аналогичную тем, которые были тогда на танках производства США и Великобритании.

Эти трофеи применялись в различных стычках в районе Суэцкого канала, продолжавшихся с 1967 по 1970 год. Затем их задействовали в октябрьской войне 1973 года. По разным данным, в тех боях было потеряно не более десятка таких машин. В то же время в ходе широкомасштабных сражений израильтянам удалось снова захватить большое количество танков, в том числе Т-62.

"Шестьдесят вторые" тоже подогнали под стандарты АОИ, но мощные 115-мм пушки решили не менять. Эти машины буквально до недавнего времени еще не были полностью сняты с вооружения.

Одновременно на базе Т-54 и Т-55 создали тяжелые бронетранспортеры "Ахзарит".

Небольшое количество поставили за рубеж, в частности в Уругвай. Причем туда попала модификация, оборудованная динамической защитой. РГ отмечает, что военные этого латиноамеринского государства продолжают и сейчас эксплуатировать данную боевую технику.