"Гадкий утенок" до сих пор остается самым быстрым истребителем в мире

Американский стратегический самолет-разведчик SR-71 Blackbird был одним из самых быстрых самолетов в мире. Он был настолько быстрым, что мог уклоняться от ракет за счет ускорения и набора высоты. СССР, в свою очередь, создал самый быстрый в мире истребитель. Он до сих пор остается самым быстрым и стоит на вооружении в некоторых странах, сообщает We Are The Mighty.

МиГ-25 выглядит неуклюжим и угловатым по сравнению с истребителями четвертого и пятого поколений. По мнению автора, на фоне современных самолетов он выглядит "как грузовой фургон". Однако это не мешает ему удерживать титул самого быстрого.

История появления МиГ-25 довольно проста. В Советском Союзе знали, что США работают над созданием сверхзвукового высотного бомбардировщика XB-70 Valkyrie. Создать перехватчик, который смог бы обогнать сверхзвуковой самолет-разведчик, на тот момент было проблематично. Однако новый бомбардировщик был подходящей целью - за счет большего веса его скорость была бы меньше, чем у разведчика.

Двигатели сделали настолько мощными, что МиГ-25 может ускоряться до 3000 км/ч, а если летчики готовы рискнуть - и до 3 400 км/ч. Самолет быстро установил мировые рекорды по скорости и высоте - всего 29 мировых рекордов.

Это напугало США и других членов НАТО. Новый советский перехватчик был не только невероятно быстрым, но и маневренным, чего не хватало западным самолетам. Однако позже произошли изменения, серьезно повлиявшие на судьбу МиГ-25. В 1966 году катастрофа, которая произошла в ходе испытаний, поставила крест на американском проекте XB-70 Valkyrie. МиГ-25 лишился своего главного противника, и теперь его главной задачей, помимо перехватов, стало завоевание превосходства в воздухе.

Разумеется, при создании такой уникальной машины конструкторы столкнулись со множеством проблем. На больших скоростях поверхность фюзеляжа самолета сильно нагревалась, поэтому пришлось применять специальные марки сталей, жаропрочный алюминий, а корпус почти целиком изготовить из "нержавейки". Не обошлось и без ошибок проектирования- из-за неправильно рассчитанной точки крепления заднего стабилизатора МиГ-25 срывался в крен, что в 1967 году привело к гибели летчика-испытателя Игоря Лесникова, а в 1969 году отказ двигателя и пожар погубили генерала Кадомцева. В общем, путь истребителя от опытной машины до серийной был долгим и весьма непростым. Конструкторам и испытателям пришлось решить множество проблем, прежде чем он превратился в грозного короля неба.

Благодаря своей высокой скорости и высоте полета немало крови истребитель попортил и противнику, оставаясь долгое время практически неуязвимым. С египетскими МиГ-25 не могли справиться даже израильтяне с их развитой системой ПВО. Самолет прекрасно проявил себя как разведчик, безнаказанно летая над теми районами Израиля, куда не рискнул сунуться ни один другой самолет. Иракские машины хорошо показали себя в войне с Ираном, и хотя данные об успехах и потерях традиционно разняться у каждой страны, "двадцать пятый" вышел победителем из многих воздушных боев.

В 1976 году летчик ВВС СССР Виктор Беленко угнал МиГ-25 в Японию. Разобрав самолет и изучив его, американские специалисты пришли к выводу, что он не годится для перехвата SR-71. Они признали, что советский истребитель-перехватчик имеет преимущество по скорости и высоте перед истребителями НАТО, но при этом отметили, что ограниченные возможности устаревшей РЛС мешает ему реализовать свой потенциал, заставляя снижаться до высоты, на которой действует противник. Впрочем, вскоре после угона в Японию МиГ-25 получил новую радиолокационную станцию.

МиГ-25 по-прежнему остается самым быстрым в мире истребителем, способным подниматься выше других. Однако на сегодняшний день врагов на такой высоте у него не осталось.