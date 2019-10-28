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28.10.2019
Российская газета

Патрушев: Иностранные спецслужбы ищут способы для массовых кибератак

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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Гунеев

Иностранные спецслужбы ведут целенаправленную работу по определению уязвимостей российской информационной инфраструктуры с целью проведения массированных компьютерных атак. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на выездном совещании в Омске.

По его словам, основными целями для оказания вредоносного воздействия остаются объекты критической информационной инфраструктуры России, что создает реальные угрозы национальной безопасности.

По данным Патрушева, только в Сибири в этом году было совершено более 1,7 миллиона кибератак на государственные интернет ресурсы. В то же время секретарь Совбеза обратил внимание участников совещания, что несмотря на создание в Сибирском федеральном округе необходимых условий для обеспечения защиты информационных систем органов госвласти, количество нарушений требований безопасности информации остается значительным.

Секретарь Совбеза отметил, что тревогу вызывает ненадлежащее выполнение требований закона о безопасности критической информационной инфраструктуры РФ. И прежде всего, это относится к ситуации в сферах транспорта, связи и энергетики. В этих сферах недостаточно эффективно осуществляется переход на использование отечественного программного обеспечения.


Иван Егоров

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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Страны
Россия
Персоны
Патрушев Николай
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ИТ
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