Экипажи истребителей Су-35 в Тверской области приступили к освоению полученных машин

ЦАМТО, 25 октября. Экипажи многоцелевых истребителей Су-35, полученных в рамках гособоронзаказа, приступили к освоению новых машин в небе над Тверской областью.

В настоящее время экипажи уже провели облет новых истребителей, проверку двигателей, основных систем и агрегатов. В ходе учебно-тренировочных полетов летчики отрабатывают не только элементы сложного пилотажа, управление самолетом на предельно малых и максимально допустимых высотах, ведение группового и одиночного воздушного боя над различными поверхностями, но и действия при различных нештатных ситуациях, которые могут произойти в небе. Все полеты проходят как в дневное, так и в ночное время.

Справочно:

Су-35С – глубоко модернизированный сверхманевренный многофункциональный истребитель поколения 4++, в котором широко применены технологии пятого поколения, обеспечивающие уверенное превосходство над истребителями аналогичного класса, сообщает пресс-служба Западного военного округа.