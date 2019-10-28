Общая укомплектованность Вооруженных сил России личным составом составляет 95%

ЦАМТО, 25 октября. Общая укомплектованность Вооруженных сил России составляет 95%. С 2012 года этот показатель повысился на 35%.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил 24 октября в Самаре начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский в ходе выездного заседания постоянной профильной комиссии по взаимодействию Минобороны РФ и войсковых казачьих обществ совета при президенте РФ.

"Укомплектованность вооруженных сил личным составом составляет 95%, с 2012 года этот показатель повысился на 35%", – сказал Е.Бурдинский.

Как стало известно в ходе заседания, за последние годы изменились качественные характеристики призывников. Около 60% призывников, пребывающих в вооруженные силы, имеют возраст более 20 лет. Более 50% призывников имеют среднее профессиональное образование. Количество призывников, годных к военной службе, за шесть лет увеличилось на 9%.

Также до 17-ти увеличилось количество научных рот, около 400 спортсменов проходят службу в пяти спортивных ротах, передает "РИА Новости".