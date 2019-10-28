Летчики ВВО приступили к освоению новых арктических вертолетов в Хабаровском крае

После прохождения переобучения технику направят на военный аэродром в арктической зоне округа на смену Ми-8АМТШ

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Летчики в Хабаровском крае приступили к изучению новых для них арктических вертолетов Ми-8АМТШ-ВА, говорится в сообщении пресс-службы Восточного военного округа (ВВО), распространенном в пятницу.

"Впервые в Восточном военном округе на базе соединения армейской авиации округа, дислоцированного в Хабаровском крае, стартовали сборы с летчиками по изучению новых арктических вертолетов Ми-8АМТШ-ВА", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, вертолеты были переданы из Центра боевого применения и переучивания летного состава, дислоцированного в Торжке Тверской области. После прохождения переобучения их направят на военный аэродром в арктической зоне округа на смену Ми-8АМТШ.

В сообщении отмечается, что "летчики уже выполнили первые полеты".

Вертолет Ми-8АМТШ-ВА создан специально для Арктики. Контракт на поставку вертолетов для арктических бригад был подписан в феврале 2016 года. Новая версия отличается от базовой главным образом улучшенной теплоизоляцией, пилотажно-навигационным и радиосвязным оборудованием (в том числе инерциальной системой навигации, работающей в отсутствие спутниковых сигналов), системой подогрева двигателей и трансмиссии, позволяющей оперативно запускать двигатели при температуре меньше 40 градусов ниже нуля.

На вертолете возможна установка до четырех дополнительных топливных баков. Во время тестового полета с дополнительными топливными баками вертолет смог пролететь без дозаправки более 1400 км.