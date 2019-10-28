Появилось видео переброски российских военных полицейских в Сирию

Видео прибытия в Сирию дополнительного контингента военных полицейских из России опубликовало Минобороны в пятницу, 25 октября.

На размещенных кадрах видно, как на аэродроме садится транспортный самолета Ил-76 Военно-космических сил РФ и выгружается личный состав.

Ранее в пятницу в Минобороны РФ сообщили, что около 300 российских военных полицейских прибыли в Сирию. Отмечалось, что в САР с аэродрома в Северной Осетии были переброшены подразделения Вооруженных сил РФ, дислоцированных в Чечне.

23 октября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу провел переговоры с командующим курдскими "Сирийскими демократическими силами" (SDF) Мазлумом Абдо. Министр рассказал о планах расширения маршрутов патрулирования и увеличения количества подразделений российской военной полиции в районе сирийско-турецкой границы.