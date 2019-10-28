"Известия": командиров в армии будут наказывать за нарушение распорядка подчиненных

Как сообщил изданию источник в Минобороны РФ, такая мера была принята в связи с ростом количества жалоб военнослужащих

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Минобороны ввело в российской армии контроль за распорядком рабочего дня офицеров и солдат. Командиров, которые допоздна задерживают подчиненных на службе, будут привлекать к ответственности вплоть до увольнения, сообщает в пятницу газета "Известия" со ссылкой на источник в Минобороны.

Такая мера была принята ввиду роста количества жалоб военнослужащих. По данным газеты, проверки показали, что переработки доходили до семи часов в день, совещания проводились в выходные и праздники, а отгулы не предоставлялись.

Теперь систематические нарушения распорядка дня будут расцениваться как неспособность организовать службу подчиненных и будут учитываться при аттестации командного состава. В Минобороны сообщили "Известиям", что в штабах военных округов предполагается организовать группы контроля из офицеров Национального центра управления обороной. Они смогут по защищенным каналам видеосвязи экстренно выходить на контакт с любым командиром. Если начальник не ответит на такой звонок - его привлекут к ответственности и могут отстранить от службы.

В начале октября на одном из совещаний министр обороны РФ Сергей Шойгу потребовал соблюдать право военнослужащих на личное время.