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28.10.2019
ТАСС

"Известия": командиров в армии будут наказывать за нарушение распорядка подчиненных

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Военнослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ.
Источник изображения: ТАСС/Сергей Коньков

Как сообщил изданию источник в Минобороны РФ, такая мера была принята в связи с ростом количества жалоб военнослужащих

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Минобороны ввело в российской армии контроль за распорядком рабочего дня офицеров и солдат. Командиров, которые допоздна задерживают подчиненных на службе, будут привлекать к ответственности вплоть до увольнения, сообщает в пятницу газета "Известия" со ссылкой на источник в Минобороны.

Такая мера была принята ввиду роста количества жалоб военнослужащих. По данным газеты, проверки показали, что переработки доходили до семи часов в день, совещания проводились в выходные и праздники, а отгулы не предоставлялись.

Теперь систематические нарушения распорядка дня будут расцениваться как неспособность организовать службу подчиненных и будут учитываться при аттестации командного состава. В Минобороны сообщили "Известиям", что в штабах военных округов предполагается организовать группы контроля из офицеров Национального центра управления обороной. Они смогут по защищенным каналам видеосвязи экстренно выходить на контакт с любым командиром. Если начальник не ответит на такой звонок - его привлекут к ответственности и могут отстранить от службы.

В начале октября на одном из совещаний министр обороны РФ Сергей Шойгу потребовал соблюдать право военнослужащих на личное время.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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