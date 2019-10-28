Модернизированную ракету "Ангара-А5М" можно будет запускать с Плесецка

Пуски модернизированной ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5М" при необходимости могут осуществляться с космодрома Плесецк.

Об этом в пятницу, 25 октября сообщил "РИА Новости" генеральный конструктор КБ "Салют" Центра Хруничева (предприятие "Роскосмоса") Сергей Кузнецов.

Первый старт ракеты, которая заменит несоответствующую требованиям Минобороны РФ "Ангару-А5", будет осуществлен в конце 2024 года с космодрома Восточный.

Ранее стало известно, что разработка проекта ракеты-носителя "Ангара-А5П", которая будет выводить пилотируемый корабль "Орел" на орбиту, должна завершиться к концу 2019 года.

В семейство ракет-носителей "Ангара" входят носители легкого класса "Ангара-1.2", среднего — "Ангара-А3", тяжелого — "Ангара-А5" и ее модификации "А5М" и пилотируемая "А5П", а также повышенной грузоподъемности — "Ангара-А5В". Их грузоподъемность составляет от 3,5 до 37,5 т.

Основной задачей этих ракет является выведение современных и перспективных тяжелых космических аппаратов на высокоэнергетические орбиты — геостационарные (спутники связи, метеоспутники, космические аппараты в интересах Министерства обороны) и траектории полетов к Луне.