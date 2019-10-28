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28.10.2019
Российская газета

На Камчатке ЗРПК "Панцирь-С" сбили "вертолеты"

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Источник изображения: Виталий Белоусов/РИА Новости

Зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С" провели боевые стрельбы на камчатском полигоне "Радыгино", сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Сначала расчеты совершили марш и развернулись на позиции для прикрытия важного объекта военной инфраструктуры. Затем открыли огонь, уничтожив мишени, имитирующие условного противника.

"Батарея "Панцирей" вела огонь из 30-миллиметровых спаренных скорострельных пушек по наземному мишенному полю и имитированным целям типа "вертолет". Стрельбы проводились в рамках практической подготовки расчетов и техники зенитного ракетного полка к несению боевого дежурства по противовоздушной обороне", - говорится в сообщении.

К слову, несколько недель назад камчатские расчеты ЗРПК "Панцирь" на "отлично" провели учебно-боевые стрельбы на полигоне "Телемба".


Юлия Гарднер

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  • В новости упоминаются
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Компании
Минoбороны РФ
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